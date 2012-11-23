NATO'dan Rusya'ya 'patriot' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Türkiye'nin patriot talebi hakkında bilgi verdi. Rasmussen, "Füzeler savunma amaçlı" dedi. Şam yönetiminden yapılan bir açıklamada ise Türkiye'nin talebinin provokasyon olduğu belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye'ye patriot füzelerinin yerleştirilmesini eleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u arayarak, "füzeler sadece savunma amaçlı" dedi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Lavrov'la telefon görüşmesi yapan Rasmussen'in şeffaflık adına, İttifak'ın pozisyonunu anlattığını ve Patriot füzelerinin sadece savunma amaçlı olduğunu belirttiğini aktardı.

Lavrov, bugün yaptığı bir açıklamada, "Patriot füzelerinin Türkiye'ye yerleştirilmesinin bölgenin daha fazla istikrarsızlaşmasına neden olacağını" savunmuştu.

Türkiye'nin talebi provakasyon

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türkiye'nin sınıra Patriot füzeleri talebinin yeni bir provokasyon olduğunu söyledi. Suriye devlet televizyonunda yayınlanan haberde, açıklamayı yapan Suriyeli yetkilinin ismi ise, verilmedi.

'Rusya kaygılanmasın'

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise, Patriot füze sisteminin savunma amaçlı olduğunu vurgulamıştı.

