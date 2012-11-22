Rusya Türkiye'yi 'Patriot' konusunda uyardı

Türkiye, Suriye sınırına savunma amaçlı Patriot füzeleri yerleştirilmesi için NATO’ya resmi başvuru yaptı.

Türkiye'nin Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirilmesi için NATO'ya resmen talepte bulunması müttefik üyeleri tarafından olumlu karşılanırken, Moskova, bu konuda Ankara'yı uyardı.

Fransız haber ajansı AFP, Rusya'nın NATO Patriot füzeleri için Türkiye'yi uyardığını iddia etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aleksandr Lukaşeviç, "Türkiye-Suriye sınırının silahlandırılması tabii ki, endişe edilmesi gereken bir durum" dedi.

Türkiye'nin yardım etmesi gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lukaşeviç, Suriye'de çatışan iki tarafın diyalog başlatmaları için Türkiye'nin yardım etmesi gerektiğini de savundu.

Rusya, NATO radarlarının Malatya'nın Kürecik ilçesine yerleştirildiği dönemde de, Ankara'yı uyarmıştı.

Türkiye, Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirilmesi için NATO’ya resmen talepte bulunmuştu.

Ankara'nın konuyla ilgili mektubunun kendisine ulaştığını duyuran NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "Bu talebi gecikmeden ele alacağız" demişti.

Konuyla ilgili Pakistan’da açıklama yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise, bu tedbirin savunma amaçlı olduğunu belirterek, “Bunun nereye yerleştirilip yerleştirilmeyeceği Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarının da uygun görmesiyle, onlar nereyi uygun görürlerse oralarda bu yerleşim olacaktır” demişti.