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Dünya

İran’dan da Patriotlara tepki

Ali Laricani, Türkiye’nin Patriot füzeleri için NATO’ya yaptığı başvuruya tepki gösterdi

24 Kasım 2012 14:17

Türkiye'nin sınıra Patriot yerleştirilmesi talebine Suriye ve Rusya’nın ardından İran'dan da tepki geldi. İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Türkiye'nin NATO’ya yaptığı talebi kınadı.
 
İran Meclis Başkanı Ali Laricani İstanbul'a geldi. Türkiye’ye gelmeden önce Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta açıklama yapan Ali Laricani, Türkiye’nin Patriot füzeleri için NATO’ya yaptığı başvuruya tepki gösterdi.

Ali Laricani, söz konusu talebinin ters etki yaratacağını söyledi. Laricani, "Suriye'nin iç krizi, bu tür silahların konuşlandırılmasıyla çözülemez" dedi.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Halkalı'da düzenlenen aşure törenlerine katıldı. Laricani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.

Suriye de dün Türkiye'nin NATO’dan Patriot füzesi talebini “provokatif” olarak nitelemişti.

Rusya da sistemin sınıra yerleştirilmesinin bölgeyi istikrarsızlaştıracağını savunmuştu.

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