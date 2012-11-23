NATO heyeti Türkiye'ye geliyor, Patriotlar nereye konuşlandırılacak?

Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot füzelerinin nereye kurulacağını değerlendirecek 40 kişilik bir ekip Türkiye'ye geliyor.

ABD, Almanya ve Hollanda askerlerinden oluşacak grup, Pazartesi günü Ankara'ya geliyor. Grup, Ankara'daki temaslarının ardından Doğu ve Güneydoğu'da incelemelerde bulunacak.

Füzeler nereye konuşlandırılacak?

Füzelerin yeterli mesafede vurulabilmesi için Patriot bataryalarının en uygun konuşlanma yerlerinin Diyarbakır, Urfa ve Malatya olması bekleniyor. NATO askerlerinden oluşan grup da bu kentlerde incelemeler yapacak. 40 kişilik ekibin uygun açılar ve riskleri değerlendirdikten sonra karar vereceği 6 noktaya Patriot bataryası konuşlandırılması bekleniyor. Patriot bataryalarının konuşlandırılması sembolik olarak Türkiye-Suriye krizine NATO'nun dahil olması açısından önem taşıyor.

Patriot füzeleri, karadan karaya veya havadan karaya atılan füzelerin hedefe ulaşmadan yüksek irtifada imha edilmesini sağlıyor.