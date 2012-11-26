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TSK: Patriot keşifleri yarın başlıyor

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye'nin Suriye sınırına konuşlandırmak üzere NATO'dan talep ettiği Patriot füzeleri ile ilgili açıklama yayımladı

26 Kasım 2012 12:51

Genelkurmay Başkanlığı, Patriot Hava ve Füze Savunma Sistemlerinin konuşlandırılabileceği mevzi keşiflerine yarın başlanacağını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı, Türk ve NATO müttefiklerinden oluşturulacak heyetle Patriot Hava ve Füze Savunma Sistemlerinin konuşlandırılabileceği mevzi keşiflerine yarın başlanacağını belirterek, bu sistemlerin konuşlandırılmasının sadece Suriye'den kaynaklanabilecek olası hava ve füze tehditlerine karşı, tamamen savunma amaçlı bir tedbir olduğunu, ''Uçuşa Yasak Bölge'' uygulaması veya taarruzi bir harekat için kullanılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

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