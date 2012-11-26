TSK: Patriot keşifleri yarın başlıyor

Genelkurmay Başkanlığı, Patriot Hava ve Füze Savunma Sistemlerinin konuşlandırılabileceği mevzi keşiflerine yarın başlanacağını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı, Türk ve NATO müttefiklerinden oluşturulacak heyetle Patriot Hava ve Füze Savunma Sistemlerinin konuşlandırılabileceği mevzi keşiflerine yarın başlanacağını belirterek, bu sistemlerin konuşlandırılmasının sadece Suriye'den kaynaklanabilecek olası hava ve füze tehditlerine karşı, tamamen savunma amaçlı bir tedbir olduğunu, ''Uçuşa Yasak Bölge'' uygulaması veya taarruzi bir harekat için kullanılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.