NATO'nun Patriot heyeti Türkiye'ye geldi, üç ilde inceleme yapılacak

Türkiye’nin Suriye’den gelebilecek füze tehditine karşılık NATO’dan savunma amaçlı resmen Patriot füzeleri istemesi üzerine, bu füzelerin nerelere konuşlandırılabileceğine dair incelemelerde bulunacak 30 kişilik NATO heyeti Türkiye’ye geldi.

Uğur Erhan'ın hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; ABD, Almanya ve Hollanda’nın Patriot uzmanı askerlerini ayrı ekipler halinde Türkiye’ye gönderdiği ve bu ekiplerin Ankara’da buluştuğu bildirildi.

Her 3 ülkenin gönderdiği 10’ar kişilik uzman heyeti bu akşam Genelkurmay Karargahı’nda Türk askeri uzmanlarla bir araya geldi. NATO heyeti, Genelkurmay uzmanlarının Suriye sınırının uzunluğu ve diğer fiziki yapısını dikkate alarak hazırladığı rapor üzerinde inceleme yaptı. NATO heyeti yarın da Türk heyeti ile birlikte bölgede incelemelerine başlayacak. Heyetin çalışmalarının 10 gün kadar sürmesi bekleniyor.

Genelkurmay’ın raporunda sınırın uzun olması nedeniyle Türkiye’ye 6 Patriot bataryasının konuşlandırılması ve en uygun yerler olarak da Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa kentleri gösteriliyor. Türk askeri yetkililer mesafe dikkate alındığında ve 2. Hava Taktik Komutanlığı’nın bulunması nedeniyle Diyarbakır’a öncelik verilebileceğini belirtseler de, nihai kararın NATO heyetiyle birlikte yapılacak teknik inceleme sonucu belli olacağını söylediler.