Nagehan Alçı: Boğaziçi’ndeki gerilimi bırakın düşürmeyi öğrencileri daha çok gazlamaya çalışan akademisyenler var
08 Ocak 2021 15:44
HaberaTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Boğaziçi’ndeki gerilimi düşürmek için siyasiler kadar öğretim üyelerine de önemli bir görev düşüyor. Bildiğim kadarıyla bırakın gerilimi düşürmeyi öğrencileri daha çok gazlamaya çalışan akademisyenler var." görüşünü savundu.
Alçı yazısında, "Rektör seçimine tepkili de olsalar bu noktadan sonra Boğaziçi’ni seven ve önemseyen herkesin olayları yatıştırmayı amaçlaması gerekir diye düşünüyorum zira bu gerginlik Boğaziçi ruhunu yaralıyor ve okuldaki polis varlığını rutin hale getiriyor." ifadesini kullandı.