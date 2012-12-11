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Dünya

Mısır'da referanduma karşı protesto hazırlığı

Mursi muhalefetin ısrarla karşı çıkmasına rağmen gerçekleştirmek istediği anayasa referandumu öncesinde güvenliği sağlaması ve devlet kurumlarını koruması için orduya tutuklama yetkisi verdi

11 Aralık 2012 11:05

Mısır'ın başkenti Kahire, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından talimat verilen yeni anayasa için yapılacak referandum öncesinde karşıt protesto gösterilerine sahne olacak.
Hem laik muhalif gruplar hem de Mursi'yi destekleyen İslamcı gruplar protesto gösterileri çağrısında bulundu.

Mursi muhalefetin ısrarla karşı çıkmasına rağmen gerçekleştirmek istediği anayasa referandumu öncesinde güvenliği sağlaması ve devlet kurumlarını koruması için orduya tutuklama yetkisi verdi.

Mursi, ayrıca, ülkede giderek tırmanan tepkiyi azaltmak için, yetkilerini geniş oranda artıran kararnameyi iptal etti.

Ancak 22 Kasım kararnamesi kapsamında çıkarılan bazı kararlar uygulamada kalmaya devam edecek.
Görevden alınan başsavcı yeniden göreve getirilmeyecek ve eski rejim yetkilileri hakkında açılan davalar devam edecek.

 

Gösterilerde çatışma endişesi

 

Dün gece yaklaşık 100 protestocu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında toplandı. Protesto gösterilerinin hedefi olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı başta olmak üzere pek çok devlet binası da beton bloklarla ve tanklarla korumaya alınmış durumda.

Kahire'deki BBC muhabiri Jon Leyne, bu adımla ülkenin yeniden askeri idareye döneceği endişelerinin artacağına dikkat çekiyor.

"Diktatör" ve "yeni firavun" suçlamalarına hedef olan Mursi, Hüsnü Mübarek'i geçen yıl koltuğundan indiren devrimi korumak ve reform yapabilmek bu yetkilere ihtiyacı olduğunu söylüyordu.
 
Muhalif Ulusal Kurtuluş Cephesi anayasa taslağının Mursi yanlısı İslamcı grupların baskın olduğu bir kurul tarafından hazırlandığını ve bu nedenle taslağı kabul etmediklerini söyledi.

Parti'nin eş koordinatörü Muhammed el Baradey "utanç verici" anayasa taslağı Mısırlıların "temel hak ve özgürlüklerini" ellerinden alıyor.

Nobel ödüllü El Baradey "taslağın düzgün bir demokratik sistem kurmadığını, dolayısıyla bu aşamada referanduma karşı canlarını dişlerine takarak mücadele edeceklerini" söyedi. reedom".

El Baradey Cumartesi yapılacak referandumu boykot çağrısı yapmadıklarını ancak bugün yapılacak gösterilere katılımın yüksek olması durumunda Mursi'nin "düzgün, demokratik" bir anayasa için uzlaşma sağlanana kadar referandumu erteleyeceğini umduğunu söyledi.

Bu arada Müslüman Kardeşler'in Özgürlük ve Adalet Partisi'nin dış ilişkiler sorumlusu Muhammed Sudan, referandumun meclis tarafından duyurulduğunu ve Mursi'nin referandumu yapmasının anayasal görevi olduğunu söyledi.

Adına İslamcı Güçler Birliği diyen bir grup Salı günü Cumhurbaşkanı ve referanduma destek vermek için "meşruiyete evet" sloganıyla gösteriler düzenleyecek.

Karşıt gösterilerinin birbirlerine yakın yerlerde yer alması kanlı çatışmaların yaşanacağı endişesini yarattı.
Mursi'nin kendisine geniş yetkiler veren kararnameyi çıkarmasının ardından yapılan gösterilerde birçok kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Muhabirler Mübarek'in düşmesinin ardından polisin zayıfladığını söylüyor.
Polis, geçen hafta Müslüman Kardeşler karşıtı bir grup protestocunun İslamcı hareketin Kahire'deki genel merkezine girmesini engelleyemedi.

Ordunun yarın yapılacak gösterilerde karşıt grupları ayırmada ne kadar başarılı olacağı bilinmiyor. (BBC Türkçe)

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