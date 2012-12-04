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Mısır'da muhalefet sokağa döküldü, ABD'den uyarı geldi

ABD, Mısır'da muhalefete 'barışçı gösteri yapma' çağrısı yaptı

04 Aralık 2012 23:53

Mısır'da yeni anayasa sürecinde yükselen gerilim Kahire sokaklarında büyük gösterilere neden oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Mısır'da gerilimin fazla olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin anayasal düzenlemeler çerçevesinde aldığı kararları ve 15 Aralık'ta referanduma sunulacak anayasa taslağını protesto eden göstericilere fikirlerini barışçı yolla ifade etme çağrısı yaptı. Toner, Washington'ın Mursi'ye muhtemel mesajıyla ilgili soru üzerine, “Anayasanın onaylanma sürecinin Mısır halkı tarafından güvenilir olmasının önemli olduğunu” vurguladı. 

 
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Mısır'ın başkenti Kahire'de polis yeni anayasa metnini protesto için toplanan onbinlerce kişiye karşı göz yaşartıcı bomba kullandı.
 
 

Kahire'de gösteriler tırmanıyor

 
 
Göstericiler, Helipolis semtindeki cumhurbaşkanlığı sarayına doğru ilerlerken, polile aralarında çatışma çıktı.
 
Bazı göstericilerin cumhurbaşkanlığı sarayının etrafındaki dikenli telleri kestiği kaydediliyor.
 
Ajanslar ise, kalabalıkların büyümesi üzerine Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin arka kapıdan sarayı terkettiğini bildirdi.
 
15 Aralık'ta oylanması öngörülen anayasa metni ve Cumhurbaşkanı Mursi'ye geniş yetkiler veren kararname ülkenin birçok yerinde protesto ediliyor.
 
Mısır'ın ikinci büyük kenti İskenderiye'de de büyük bir gösteri düzenlendiği bildirildi.
 
Başkent Kahire'de toplanan kalabalıklar 2011'in Şubat ayında eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek aleyhtarı gösterilerdekine benzer sloganlar attılar.
 
Mursi, anayasa onaylanırsa yetkilerini arttıran kararnameyi iptal edeceğini söylüyor.
 
Mısır, pazar günü de Mursi yandaşlarının anayasaya destek veren gösterilerine sahne olmuştu.

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