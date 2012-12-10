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Dünya

Mısır'da kriz büyüyor; Mursi orduyu göreve çağırdı!

Mursi'nin emir verdiği ordu birlikleri, güvenliği sağlamak için polisle işbirliği yapacak ve gerektiğinde sivilleri tutuklayabilecek

10 Aralık 2012 14:47

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, muhalefetin ısrarla karşı çıkmasına rağmen gerçekleştirmek istediği anayasa referandumu öncesinde güvenliği sağlaması için orduya emir verdi.

Müslüman Kardeşler hareketi üyesi Mursi, kitlesel protestolar üzerine, yetkilerini büyük oranda artıran kararnameyi iptal etmişti.

Ancak 15 Aralık'ta yeni anayasa için yapılması planlanan referandumu iptal etmekten kaçınıyor.
22 Kasım'da yayımlanan kararname, Mursi'nin yetkilerini önemli oranda artırıyor ve kararlarına yargı denetimi yolunu kapıyordu.

"Diktatörlük" suçlamalarına hedef olan Mursi, Hüsnü Mübarek'i geçen yıl koltuğundan indiren devrimi korumak ve reform yapabilmek bu yetkilere ihtiyacı olduğunu söylüyordu.

Muhalefet liderleri, yarın yeniden gösteriler düzenlenmesi için çağrı yapıyor. Müslüman Kardeşler grubunun da dahil olduğu İslamcı Güçler Birliği ise karşı gösteriler düzenlemeye hazırlanıyor. Mısır sokaklarında kanlı çatışmalar olmasından endişe ediliyor.

Mursi'nin emir verdiği ordu birlikleri, güvenliği sağlamak için polisle işbirliği yapacak ve gerektiğinde sivilleri tutuklayabilecek. Cumhurbaşkanlığı Sarayı başta olmak üzere pek çok devlet binası da beton bloklarla korumaya alınmış durumda.

 

Vergi artışı iptal edildi

 

Pazar günü yapılan görüşmelerin ardından açıklama yapan Ulusal Kurtuluş Cephesi anayasa taslağının "Mısır halkını temsil etmediğini" ve bu nedenle taslağı kabul etmeyeceklerini açıkladı.
Ulusal Kurtuluş Cephesi sözcüsü Semih Aşur basın açıklamasında "Daha fazla bölünmeye ve isyana yol açacak bu referandumu reddediyoruz" dedi.

Muhalefet, anayasa taslağını hazırlayan kurumda Mursi yanlısı İslamcı grupların baskın olduğunu söylüyor.
Bu arada, Mısır Cumhurbaşkanı'nın çimento, çelik, meşrubat, sigara ve bira gibi mallardan alınacak vergileri büyük oranda artırma kararı da geri çekildi.

Devlete ait Ahram gazetesi, vergi artışlarıyla ilgili haberini, Mursi'nin Facebook sayfasında bugün yer alan bir duyuru üzerine yapmıştı. (BBC Türkçe)

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