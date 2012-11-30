Mısır'da yeni anayasa taslağı onaylandı

Mısır’da Müslüman Kardeşler ile İslamcı ortaklarının ağırlıkta olduğu kurucu meclis yeni anayasa taslağın onayladı.

Taslak şimdi Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye gönderilecek. Mursi’nin anayasa referandumu çağrısı yapması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi’nin kurucu meclisi dağıtıp dağıtmama konusundaki kararını Pazar günü vereceğini açıklamasının ardından meclisteki yeni anayasa taslağı hazırlama süreci hızlanmıştı.

Liberaller, solcular ve Hristiyanlar kurucu meclisi boykot ediyor.

Şeriat ilkeleri 'yasaların kaynağı'

Meclis, taslaktaki 234 maddenin tümünü onayladı. Maddelerden biri, İslam'ın devletin dini ve şeriat ilkelerinin de "yasaların kaynağı" olarak kalmasını öngörüyor.

Bu maddeler devrik lider Hüsnü Mübarek döneminde hazırlanan eski anayasada da vardı. Selefiler ve Mursi'nin eskiden üyesi olduğu Müslüman Kardeşler'den bir grup şeriat "ilkelerinin" yerine "kurallarının" ifadesinin kullanılmasını istiyordu ancak başarılı olamadı.

Devlet televizyonuna göre taslakta Mısırlı Hristiyan ve Yahudiler için de Hristiyanlık ve Musevilik'in "yasaların kaynağı" olduğu belirtildi.

Meclisin kabul ettiği yeni maddeler arasında, şeriatla ilgili konularda el Ezher Camii ve Üniversitesi'ne danışılması var.

Resmi haber ajansı Mena'ya göre anayasa taslağında gazetelerin yalnızca mahkeme kararıyla kapatılabileceği de belirtildi.

Taslağa göre bir Cumhurbaşkanı sadece iki dönem boyunca görev alabilecek. Ayrıca cumhurbaşkanının başkanlığında bir Milli Güvenlik Konseyi kurulması öngörülüyor.

Dağıtılma tehlikesi

Meclis, olası bir dağıtma kararı çıkmadan önce anayasayı tamamlayıp, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin onayına sunmak ve hemen bir referandum tarihi açıklamak için zamana karşı yarışıyordu.

Mısırlı yargıçlar geçen hafta yayınladığı kararname yüzünden Cumhurbaşkanı Mursi ve İslamcı destekçileri ile çekişme halinde. Cumhurbaşkanının "devrimi koruma amaçlı" kararlarını mahkemelerin bozamayacağını belirten kararname ülkede geniş çaplı protestolara da yol açtı.

Dün gece protestolar devam ederken kurucu meclis üyeleri sabahın erken saatlerine kadar oturup anayasa taslağını bitirmeye çalıştı.

Oysa CumhurbaşkanıMursi, anayasanın hazır olması için Şubat ayına kadar süre tanımıştı.

Muhalefet tepkili

Muhalefet liderlerinden, eski Arap Birliği lideri Amr Musa, kurucu meclisin anayasayı alelacele bitirme çabalarını "anlamsız" diye niteledi.

Musa "Ülkede şimdiki kurucu meclise bu kadar öfke ve hınç varken bu adım atılmamalıydı." dedi.

Liberaller, solcular ve Hıristiyanlar, İslamcıların görüşlerini bu çatı altında empoze ettiğini söylerek kurucu meclisi boykot ediyor.

Anayasa Mahkemesi yine Müslüman Kardeşler'in çoğunlukta olduğu meclisin alt kanadını daha önce dağıtmıştı.

Hakimler, temyiz mahkemeleri ve Yargıtay ise kararname geri alınıncaya kadar çalışmama kararı aldı. Halk gösterilerinin merkezi konumundaki Tahrir Meydanı'nda ise çadır kuran göstericiler bekleyişlerini sürdürüyor. Göstericiler Mursi'nin eskiden mensubu olduğu Müslüman Kardeşler hareketinin "devrimi yolundan çıkardığını" söylüyorlar.

Buna karşılık Müslüman Kardeşler ve daha radikal görüşteki Nur Partisi, Kahire'de Cumartesi günü karşı gösteri planlıyor. (BBC Türkçe)