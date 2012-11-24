'Mısır'ın yeni 'Firavun'u Mursi oldu!'

İsrail’in Gazze harekâtı sonrası erişilen ateşkesin mimarı olarak tüm taraflardan büyük takdir toplayan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, uluslararası itibarını siyasi sermayeye dönüştürmekte gecikmedi.

Mursi önceki gece çıkardığı bir kararnameyle, Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini tekrar arttırdı. Kararnameyle artık cumhurbaşkanı kararları feshedilemez nitelikte olacak ve yargı denetimine tabi tutulmayacak. Kararname yeni parlamento seçilene kadar geçerli olacak.

Bu gelişmelerle birlikte Mursi’nin, devrik lider Hüsnü Mübarek’in sahip olduğuna benzer yetkileri elinde topladığı ifade ediliyor. Mursi, yeni yetkilerinin yürürlüğe girmesinin ardından, önce görevden aldığı sonra kararın hukuki olmaması nedeniyle yeniden atadığı başsavcı Abdülmecid Mahmud’u yeniden azletti.

Şubat 2011’de Mübarek karşıtı göstericilerin üzerine, atlı ve develi çeteleri göndermekle suçlanan yetkililerin yargılandığı davada, sanıklar hakkında beraat kararı veren Mahmud ile Mursi ekim ayında karşılıklı restleşmiş ve geri adım atan Mısır lideri olmuştu. Bu kararla Mübarek dönemi yetkililerinin yeniden yargılanmasının önü açıldı. Kararname, Müslüman Kardeşler’in Hürriyet ve Adalet Partisi üyelerinin çoğunlukta olduğu anayasa komisyonunun çalışmalarına yargının müdahil olmasını da önleyecek.



'Sakallı Mübarek’in darbesi'

Mursi’nin Gazze’deki ateşkesin ertesinde açıkladığı kararname, “Devrimi korumak için yapılan bir hamle” olarak sunuldu. İhvan taraftarları Mursi’nin yeni yetkilerini Cumhurbaşkanlık Sarayı önünde kutladı. Muhalefet ise karara ateş püskürdü. Çoğu muhalif Mübarek’in küllerinden “yeni bir firavunun doğduğu” yorumlarıyla Mursi’yi “hukuk devletine darbe yapmakla” suçladı. ABD Dışişleri, yeni düzenlemenin uluslararası toplumda endişeleri arttırdığı açıklaması yaparken, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mursi’ye “taahhütlerine bağlı kal” çağrısı yaptı. Mursi ise kendini savunduğu konuşmada “Gerçek muhalefetin haklarını gözeteceğiz. Kiralık muhalefetin karşısındayız” dedi. Cumhurbaşkanlığı için adı geçen liberal muhalif Muhammed El Baradey, Twitter’da “Tüm devlet yetkilerini gasp ederek kendini Mısır’ın yeni firavunu atadı” diye yazdı. Mısır Devrimi’nin lideri olarak gösterilen Wael Ghonim “Bizler bu devrimi, başımıza iyi niyetli bir diktatör geçsin diye yapmadık” dedi. Kadın aktivist Gigi İbrahim ise Twitter hesabında “Mursi’nin Mübarek’ten tek farkı sakalları ve daha geniş arkadaş çevresine sahip olması” diye yazdı. Yüzlerce aktivist kararı protesto için dün soluğu Tahrir Meydanı’nda aldı. Protestocuların Süveyş, Port Said ve İsmailiye şehirlerinde Müslüman Kardeşler’in ofislerini ateşe verdi.



Yargıyla güç dengesi değişti



Mısır lideri Mursi, yedi maddelik kararnamesiyle Mübarek rejimi destekçilerinin çoğunlukta olduğu yargı organına karşı güç dengesini kendi lehine çevirdi. Kararnamede ayrıca yeni anayasayı hazırlamakla görevli Şûra Konseyi’nin çalışmalarının da yargının olası bir müdahalesinden etkilenmesini önleyen tedbirler de yer alıyor. Yeni düzenleme şöyle:

» Cumhurbaşkanının göreve geldiği 30 hazirandan bu yana aldığı tüm kararlar nihai sayılıyor. Bu kararlar herhangi bir yargı makamı tarafından hükümsüz kılınamıyor. Bugüne kadar Mursi’nin kararlarıyla ilgili başlatılan tüm hukuki incelemelerin iptal edildiği belirtiliyor.

»Anayasa hazırlıklarını yürüten meclisin üst kanadı olan Şûra Konseyi hiçbir yargı organınca feshedilemiyor. Daha önce Anayasa Mahkemesi böyle bir karar alabiliyordu.

» Başsavcının cumhurbaşkanı tarafından atanması kararlaştırılıyor.

» 2011’in Ocak ve Şubat aylarında devrim gösterileri sırasında yaşanan şiddetle ilgili soruşturmalar yeniden başlatılacak.