Anayasal düzenlemeler Mısır'ı karıştırdı

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin yaptığı anayasal düzenlemeler Mısır’da büyük yepkilere neden oldu. Binlerce kişi sokaklara dökülürken, hakim ve savcılar Mursi’ye tepki gösterdi.

Mısır güvenlik güçlerinin, kamu mallarını ve önemli kurumları korumak için Tahrir Meydanı'nın girişine beton barikatlar koyarak, güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi. Yetkilerini artıran Cumhurbakanı Muhammed Mursi’nin istifasını isteyen binler Kahire’de protesto gösterisi yaparken, görevinden alınan başsavcı Abdülmecid Mahmud yargıya başvuracağını belirtti.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Mısır güvenlik güçleri, Kasr el-Ayni caddesindeki Şura ve Millet Meclisi binalarına zarar verilmemesi için böyle bir yönteme başvurdu.

Bölgede emniyet yetkililerinin sayısının da artırıldığı belirtildi. Öte yandan Kasr el-Ayni caddesinde güvenlik güçleri ve göstericiler arasındaki çatışmaların yedinci gününde de devam ettiği kaydedildi.

Gösterilerin bulunduğu alana kurulan seyyar hastanede görevli doktor Abdullah Cemal, polisin attığı göz yaşartıcı bombalara, göstericilerin taşlar ve sopalarla karşılık verdiğini ifade etti. Onlarca kişinin yaralandığını belirten Cemal, kırık ve kesik vakalarının geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin anayasal düzenlemeler çerçevesinde aldığı kararların ardından başta başkent Kahire olmak üzere Mısır'ın birçok kenti gösterilere sahne oldu.

Mursi, Başsavcı Abdülmecid Mahmud'un görevden alınması, Anayasa Komisyonu'nun görev süresinin uzatılması, 25 Ocak Devrimi'nde yaralananlarla ölenlerin ailelerine maaş bağlanması ve Mübarek döneminin yöneticileri hakkında yeniden soruşturma açılması kararlarını almıştı.

Arap Devrimi'nin merkezlerinden biri olan Kahire'nin Tahrir Meydanı'nda ortalık karıştı.

Eski başsavcı yargıya gidiyor

Mısır'da önceki gün Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından resen görevine son verilen eski Başsavcı Abdülmecid Mahmud, görevden alma kararına karşı yargıya başvuracağını belirtti.

Hakimler Odası Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında konuşan Mahmud, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin geçen hafta yaptığı anayasal düzenlemeler çerçevesinde kendisini görevden alma kararına karşı yargıya başvuracağını ifade etti.

Alınan kararların Mısır'da yargının imajını zedelediğini ve kamuoyunun önünde küçük düşmesine sebep olduğunu söyleyen Mahmud, ''Mısır devletini korumak için bu duruma karşı çıkıyoruz'' dedi.

‘Yakında parmaklıklar arkasında olacağım'

Aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu yaklaşık 7 bin kişiye hitap eden Mahmud, ''Yakında parmaklıklar arkasında olacağımı sanıyorum. Görevden alınmam eski rejim döneminden kalma hesapları kapatmak içindir'' dedi.

Devrim sırasında göstericilerin öldürülmesi olaylarını soruşturacak güvenlik güçlerinin bulunmadığını ve Başsavcılığın o dönemde zor şartlarda çalıştığını kaydeden Mahmud, ''Devrim sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Süleyman ve eski Savunma Bakanı Hüseyin Tantavi'ye Başsavcılığa yardım etmeleri için çağrıda bulundum. Ancak onlar polis ve ordu arasındaki gerilimden korktukları için çağrıma karşılık vermediler'' dedi.

Gösterilerde ölenler hakkında delil toplanmanın kendi görevleri olmadığı belirten Mahmud, ''Delil toplama İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün işi'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mursi, geçen çarşamba günü bir dizi anayasal düzenleme yapmıştı. Düzenlemelerle başsavcının atanma yasasında değişiklikler yapıldı ve 25 Ocak Devrimi sırasında göstericilerin öldürülmesi ve yaralanması olaylarına karışanların yeniden yargılanmasının yolu açılıyor.

Perşembe günü aldığı bir kararla eski Başsavcı Abdülmecid Mahmud'un görevine son veren Cumhurbaşkanı Mursi, Başsavcılık makamına Talat İbrahim'i getirmişti. Böylece eski Başsavcı Mahmud'un da 25 Ocak Devrimi sırasında ve sonrasında görevini ihmalden yargılanmasının yolu açılmış oldu.

Mursi'nin aldığı bu kararlara destek verenlerle karşı çıkanlar, başta Tahrir Meydanı olmak üzere ülkenin farklı yerlerinde gösteriler düzenlemişti.