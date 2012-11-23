Mısır'da 'yeni firavun' isyanı

Mısır'da "sivil darbe" yapmakla eleştirilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı birçok kentte protesto eylemleri düzenleniyor. Göstericiler, İskenderiye'de Mursi taraftarlarıyla çatıştı. İktidar partisinin 3 bürosu ateşe verildi.

İsrail ve Hamas arasındaki "ateşkes"e arabuluculuk yaparak dünya gündemine oturan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi içerde zor günler yaşıyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, emir ve kararlarını mutlak hale getiren ve yargıyı devredışı bırakan kararlarını muhalefet düzenledikleri eylemlerle protesto ediyor.

Mursi'nin kendini "yeni firavun" olarak ilan ettiğini savunan muhalifler başkent Kahire başta olmak üzere birçok kentte protesto eylemleri yapıyor. İskenderiye'de muhaliflerle, Mursi taraftarları arasında çatışma yaşandı. Mısırlı muhalifler, Tahrir Meydanı'nda Mursi'ye karşı protesto eylemlerini de sürdürüyor.

Mursi'nin üyesi olduğu Özgürlük ve Adalet Partisi'nin 3 bürosu da ateşe verildi.

Mursi taraftarlarına seslendi

Mısır'da birçok kentte kendisine karşı eylemler düzenlenen Muhammed Mursi ise, Kahire'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın balkonundan taraftarlarına seslendi.

Mursi, "Ben ülkede siyasi, sosyal ve ekonomik istikrar istiyor ve onun için çalışıyorum" dedi.

Bütün Mısırlıların cumhurbaşkanı olduğunu belirten Mursi, "Mısır'daki muhalefet beni endişelendirmiyor ancak ülkenin güçlü ve gerçek bir muhalefete de ihtiyacı var" dedi.

'Mübarek yeniden yargılanabilir'

Cumhurbaşkanı Mursi, Mübarek dönemi yetkililerinin işledikleri suçlardan yeniden yargılanmaları için anayasal düzenlemeye giderek yeni kararlar almıştı.

Mursi'nin yeni düzenleme çerçevesinde devrik lider Hüsnü Mübarek'i de yeniden yargı önüne çıkarmak istediği belirtiliyor.

BM'den uyarı

BM ise, kararların ülkede hukukun üstünlüğünü tehlikeye soktuğunu ve ülkede istikrarsızlara yol açacağını belirtti.

İktidardaki Müslüman Kardeşler ise, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin aldığı kararlara destek veriyor.