Mursi Mısır'daki krizi dindirme peşinde

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yetkilerini artıran kararname sonrası ülkede ortaya çıkan krizi dindirmeye çalışırken muhalefetin protestolarıysa devam ediyor.

Mursi bu kapsamda dün yargıçlarla biraraya geldi. Görüşmede Mursi’nin yargıçlara kararnameyi tamamen iptal etmeyeceğini ancak üzerinde bazı kısıtlamalara gideceğini söylediği bildirildi.

Muhalifler bugün Mısır’da tekrar meydanlarda olacak ve genelgenin geri çekilmesini talep edecek. Müslüman Kardeşler’se aynı gün düzenlemeyi planladığı karşı gösterileri iptal ettiğini duyurdu. Mursi’nin yargıçlarla yaptığı beş saatlik görüşmenin ardından sözcüsü Yasir Ali bir açıklama yaptı. Ali açıklamasında, Mursi'nin Yüksek Yargı Konseyi Heyeti'ni kabulü sırasında heyette bulunanlara tartışma yaratan genelge ile ''hiçbir şekilde yargı yetkisine dokunmayı kastetmediğini'' vurguladığını ifade etti.

Ali, Mursi'nin ''Yargı kurumunun, Mısırlıların sığındığı sağlam bir kale'' olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Ortak zemin arayışı

Mursi'ye yeni yetkiler veren kararname Perşembe günü yayımlanmış ve ülkede geniş çaplı gösterilere yol açmıştı. Kararnamede Mursi'nin "devrimi koruma amaçlı kararlarının nihai olduğu ve hiçbir makam tarafından bozulamayacağı" belirtildi.

Ayrıca yeni anayasayı hazırlamakta olan meclisin de yargı denetimi dışında olduğu kaydediliyor.



Mursi dün "geçici" olduğunu söylediği kararnameyi savunarak, diğer partilerle "ortak zemin" arayışına girdiğini açıkladı. Ortak zemin arayışlarının halen hazırlanmakta olan yeni anayasayı da kapsadığı belirtiliyor.

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Mısır'daki hakimleri temsil eden Hakimler Odası hafta sonunda kararnameyi protesto için ülke çapında grev çağrısı yapmıştı.

Ancak Yüksek Mahkeme'den gelen açıklama kararnamenin toptan reddedilmediği izlenimi yarattı.

Açıklamada yetkilerin sadece "egemenlikle ilgili konularda" geçerli olması gerektiği belirtilerek, hakimlerden işe dönmeleri istendi. Yargıçlarla cumhurbaşkanı arasındaki pazarlıkları Adalet Bakanı Ahmed Meki'nin yürüttüğü bildiriliyor.

Reuters ajansına göre, Bakan Meki de, cumhurbaşkanının kararnamesi konusunda bazı çekinceleri olduğunu söyledi. Aralarında Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Baradey'in bulunduğu muhalefetin önde gelen bazı isimleri de, karardan vazgeçilinceye dek Mursi ile diyaloğa girmeyeceklerini açıkladı. (BBC Türkçe)