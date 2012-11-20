Mısır Cumhurbaşkanı Mursi: İsrail saldırılarının bugün bitmesini bekliyorum

Gazze'ye saldırının 7. gününde öldürülen Filistinli sayısı 111'e çıktı. İsrail, Hamas'ın "para kasası"nı da vurdu. Mısır Cumhurbaşkanı Mursi ise "İsrail'in saldırılarının bugün sona ermesini bekliyorum" açıklamasında bulundu.

'Ateşkes' için diplomatik girişimlerin hızlandığı saatlerde, İsrail Gazze'deki altyapıyı yok etmek için havadan bombardımanı sürdürdü. Gazze'ye saldırının 7. gününde öldürülen Filistinli sayısı 111'e çıktı. İsrail Hamas'ın 'para kasası'nı da vurdu.

Filistin-İsrail sorunu

İsrail, İngilizlerin Filistin topraklarını terk ettiği 15 Mayıs 1948'den sadece bir gün önce kuruldu. ABD ve Sovyet Rusya'sı tarafından hemen tanınan İsrail, Arap ülkeleriyle girdiği hemen hemen her savaşı kazandı. İsrail savaşlarla sürekli topraklarını genişletirken, kaybeden hep Filistin halkı oldu.

İsrail'in Gazze'ye havadan ve denizden saldırısının 7. gününde, "ateşkes" için diplomatik girişimler hızlandı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Gazze'ye giderken, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunuyor.

Son olarak Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, "İsrail'in saldırılarının bugün sona ermesini bekliyorum" açıklamasında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Hamas'ın İsrail'e roket saldırılarını durdurması" çağrısı yenilenirken, krizin çözülmesine Mısır'ın yardımcı olabileceği vurgulanmıştı.

Clinton, Netanyahu ile görüşecek

İsrail'in kara operasyonuna destek vermeyen Obama yönetimi de, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı Tel Aviv ve Ramallah'a gönderiyor. Bugün İsrail'e hareket edecek Hillary Clinton, yarın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ramallah'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya gelecek.

'Kara operasyonu askıda'

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Tel Aviv ve Ramallah'a ziyareti öncesi, "ateşkes"le ilgili bir açıklama da İsrail'den geldi. İsrail kara operasyonunu şimdilik askıya aldığını açıkladı. Fransız haber ajansı AFP'ye açıklama yapan bir İsrailli yetkili, "Kara operasyonunu askıya alma kararını, diplomatik girişimlere bir şans tanımak için aldık" dedi.

İsrail füze savunma sistemi "Demir Kubbe" füze atarken, İsrailli askerler siperde bekliyor.

Ban: Acilen ateşkes ilan edilmeli

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi'ye görüşmesi sonrası bir basın toplantısı düzenledi. BM Genel Sekreteri Ban, Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmesini talep etti. İsrail'in olası kara operasyonunun "tehlikeli bir çatışma"ya yol açacağı uyarısı yapan BM Genel Sekreteri Ban, bunun önlenmesi gerektiğini söyledi.

Banka yerle bir edildi

İsrail dün gece de, Gazze'yi havadan bombalamaya devam etti. İsrail savaş uçakları, dün gece düzenlenen saldırılarda Gazze'nin altyapısını hedef aldı. Hamas'ın uluslararası amborgoyu hafifletmek için kurduğu "İslami Ulusal Bankası"na düzenlenen hava saldırısında bina yerle bir edildi. Hamas bu banka aracılığıyla çalışanlarının maaşlarını ödüyordü.

Altyapı vuruldu

"Ateşkes" sağlanmadan önce Gazze'deki altyapıyı yerle bir etmeyi planlayan Netanyahu hükümeti, dün Gazze kentinin yanı sıra Han Yunus ve Mısır sınırına yakın bölgeleri de bombaladı. Buralarda özellikle yollar ve köprüler hedef alındı. İsrail'in 7 gündür süren saldırılarında 111 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 56'sı sivil. Hamas'ın roket saldırılarında ise, 3 İsrailli öldürüldü.

100'den fazla roket atıldı

Filistin devlet haber ajansı Maan'a açıklama yapan Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları ise, dün İsrail'e 100'den fazla roket fırlattıklarını açıkladı. İsrail haber sitesi Ynet'in haberinde ise, dün İsrail'e 135 roketin atıldığı belirtildi. 67 roketin İsrail topraklarına düştüğü, 42'sinin ise füze savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada imha edildiği açıklandı.

Gıda ihtiyacı Mısır'dan

Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları devam ederken, Mısır'da bulunan onlarca Filistinli Refah sınır kapısından geçerek Gazze'ye giriş yaptı.

Gazze, İsrail tarafından bombalanırken, Filistinli bir kadın çaresizlikten gözyaşı döküyor.

İsrail saldırılarının kendilerini yıldırmayacağını ve İsrail'in saldırılarına rağmen Mısır'da kalmak yerine Gazze'ye dönmeyi tercih ettiklerini söyleyen Filistinliler, tüm dünyadan direnişlerine destek istedi.

Refah kapısının Mısır tarafından temel ihtiyaç maddeleri satın aldıkları gözlenen Gazzeliler, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de temel gıda maddeleri dahil ihtiyaçlarını karşılayacak malzeme bulmakta güçlük çektiklerini söyledi.