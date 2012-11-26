Muhammed Mursi muhaliflere el uzattı

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yetkilerini artıran son anayasal düzenlemelerin geçici olduğunu ve iktidarı tek elde toplamak gibi bir amacı olmadığını söyledi. Mursi’nin ofisinden yapılan açıklamada Mursi’nin diğer siyasi partilerle bir ortak payda arayışından olduğu belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı ayrıca pazartesi günü ülkenin önemli hakimleriyle biraraya gelecek. Açıklamada ülkede kriz yaratan son genelgenin amacının demokratik olarak seçilmiş yapıların altının oyulmasının engellenmesini amaçladığı da belirtildi.

Gösterilerde bir kişi öldü

Cuma günü başlayan gösterilerden pazar günü ilk ölüm haberi geldi. Müslüman Kardeşler yandaşı 15 yaşındaki İslam Fethi Mesud adlı genç Damanhur kentindeki mahallesine protestocu grupların saldırması sonucu yaşamını yitirdi. Olayda 60 kişi de yaralandı.

Çatışmalar pazar günü de sürerken polis, başkent Kahire’deki Tahrir Meydanı yakınlarında toplanan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Polisle göstericiler arasında yer yer çatışmalar yaşandı.

Ülke çapında olaylara katıldıkları ve çevreye zarar verdikleri iddia edilen yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

'Sivil itiaatsizlik çağrısı'

Muhalefetin önemli isimlerinden, Eski Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed Baradey, Mursi'nin anayasal düzenlemelerle ilgili kararlarını geri çekinceye kadar, 'sivil itaatsizlik' çağrısında bulundu.

Salı günü ülkede hem Mursi yandaşları hem de Mursi karşıtlarının büyük gösteriler düzenlemesi bekleniyor.

Cumartesi günü Hakimler Odası tartışmalı genelgeye karşı grev çağrısında bulunmuştu. İskenderiye, Minye ve Damanhur'da mahkemeler işlem yapmazken, hakim, savcı ve diğer adalet çalışanları greve gitti.

Bazı üniversitelerin hukuk bölümlerinin öğrencileri de grev çağrısına destek veren bildiriler yayımladı. Kahire’de bulunan BBC muhabiri Jon Leyne, genelgenin ardından ortaya çıkan büyük tepki karşısında Mursi’nin taviz veren adımlar atmaya başladığını bildirdi. (BBC Türkçe)