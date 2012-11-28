Mısır'da muhalifler mücadelede kararlı

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yetkilerini artıran genelgeye karşı dün başta Tahrir Meydanı olmak üzere ülkenin birçok yerinde protesto gösterisi düzenleyen muhalifler, genelge çekilene kadar mücadele etmeye and içti.

Dünkü gösterilerin en büyüğü başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Gösteri gece boyunca devam ederken meydan çevresinde polisle göstericiler arasında çatışmalar da sürdü.

Göstericiler meydanda protestolarını sürdürüyor.

Başta Kahire olmak üzere ülkenin birçok kentinde gerçekleştirilen gösterilerde Mursi'nin yetkilerini artıran ve anayasa meclisini yargı denetimi dışında bırakan kararnamesi protesto edildi.

Söz konusu kararname, Mursi'nin kararlarını mutlak hale getiriyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na "devrimi, ulusal birliği ve güvenliği korumak için gerekli önlemleri alma" yetkisi veriyor ve yeni anayasayı yapmakla görevli meclisi yargı denetimi dışına çıkarıyor.

Muhalifler tarafından yargıya darbe olarak nitelendirilen kararnameye karşı geçen haftadan beri başkent Kahire'de ve ülke genelinde gösteriler düzenlendi.

Mursi, artırdığı yetkilerin geçici olduğunu savunuyor ancak muhalifler kararnamenin iptalinde ısrarlı. Mursi söz konusu önlemlerin sadece "egemenlik meseleleriyle" ilgili olduğunu ve kurumları korumayı amaçladığını savunuyor. Gösteri öncesinde polisle çatışmalar yaşandı ve bir kişi gözyaşartıcı gaz nedeniyle kalp krizi geçirerek öldü.

Talep kararnamenin iptali

Kahire'deki BBC muhabiri Jon Leyne, gösterinin iptal edilmesinin, hükümetin zıtlaşmayı giderme çabasının göstergesi olduğunu söyledi.

'Halk Cereyanı' adlı muhalefet hareketinin sözcüsü Muna Emir "Kararnamenin iptalini istedik ama bu olmadı" dedi.

Hüsnü Mübarek'in geçen yıl devrilmesine yol açan gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı'nda çadır kuran bir grup gösterici de, "kararname iptal edilene kadar ayrılmayacaklarını" söyledi.

Mursi'nin içinden geldiği Müslüman Kardeşler hareketi, "toplumsal gerginliği" artırmamak için gösteri düzenlemekten vazgeçti.

Haftasonu 1 kişinin öldüğü gösterilerin dinip dinmeyeceği önümüzdeki günlerde görülecek.

Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed el Baradey gibi muhalefet liderleri, Mursi kararnameyi iptal etmedikçe diyaloğa girmeyeceklerini açıklamıştı.

Kahire'deki idare mahkemesinin, kararnamenin iptali için hukukçuların yaptığı başvuruyu önümüzdeki hafta görüşmesi bekleniyor. (BBC Türkçe)