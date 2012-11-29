Mısır'da yeni anayasayı tamamlama telaşı

Siyasi kriz içindeki Mısır'da kurucu meclisin yeni anayasa taslağını bugün oylamaya sunması beklenirken sokaktaki göstericilerin ve yargıçların Mursi'ye muhalefeti sürüyor.

Müslüman Kardeşler ve diğer İslamcı grupların denetimindeki kurucu meclisin yeni anayasa taslağını bugün oylamaya sunması bekleniyor.

Sokaktaki göstericilerin ve yargıçların, son kararnameyle yetkilerini artırma adımı atan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik protestolarıysa sürüyor.

BBC'nin Kahire'deki muhabiri bu şartlar altında bir anayasanın yayınlanmasının yangına körükle gitmek anlamına geleceğini söyledi.

Reuters Haber Ajansı'na konuşan muhalefet liderlerinden eski Arap Ligi lideri Amr Musa, bu adımın anlamsız olduğunu belirtti.

Liberaller, solcular ve Hıristiyanlar, İslamcılar'ın bu çatı altında görüşlerini empoze ettiğini söylerek kurucu meclisi boykot ediyor.

Öte yandan Mursi'ye karşı ülke çapında protestolarsa sürüyor.

Hakimler, temyiz mahkemeleri ve Yargıtay'ın kararname geri alınıncaya kadar çalışmayacağını duyurmuştu.

Mursi'nin geçen hafta Perşembe günü yayınladığı kararname ile Cumhurbaşkanı'na "devrimi koruma" gerekçesiyle geniş yetkiler tanınıyor ve hiçbir mahkemenin Cumhurbaşkanı'nın kararlarını iptal edemeyeceği karar altına alınıyordu.

Gösteriler sürüyor

Kararname ülkede geniş tepki yarattı. Mursi'nin üyesi olduğu Müslüman Kardeşler hareketi, kararnamenin devrimin kazanımlarını devrik lider Hüsnü Mübarek ile derin bağları olan yargıdan korumak için gerekli olduğunu savunuyor.

Mursi ise Pazartasi günü kararname ile kendisine verilen yeni yetkilerin sınırlı olduğunu söyleyerek tepkileri yatıştırmaya çalışmıştı.

Kıdemli yargıçlarla bir araya gelen Mursi, onlara kararnamenin yalnızca "egemenlikle ilgili" konularla sınırlı olduğunu ve kurumları korumak amacıyla tasarlandığını söylemişti.

Fakat toplantıya katılan yargıçlar ikna olmadıklarını söylüyorlar ve Mursi'nin kararnameyi tümüyle iptal etmesini istiyorlar.

Daha önce bir açıklama yapan Anayasa Mahkemesi de Mursi'nin "yüksek yargıya karşı sürekli bir saldırı kampanyası yürüttüğünü" dile getirmişti.

Kararnamenin yayınlandığı Perşembe gününden bu yana Mısır sokakları kitlesel gösterilere sahne oluyor.

Gösterilerin merkezi konumundaki Tahrir Meydanı'nda çadır kuran göstericiler buradaki bekleyişlerini sürdürüyor.

Göstericiler Mursi'nin mensubu olduğu Müslüman Kardeşler hareketinin "devrimi yolundan çıkardığını" söyledi. (BBC Türkçe)