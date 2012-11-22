İsrail basını: Galip Hamas ve Mursi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'la "ateşkes"i kendi başarısı olarak lanse etti. İsrail basını ise, 8 gün süren savaşın galibi olarak Hamas ve Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'yi ilan etti.

İsrail, İngilizlerin Filistin topraklarını terk ettiği 15 Mayıs 1948'den sadece bir gün önce kuruldu. ABD ve Sovyet Rusya'sı tarafından hemen tanınan İsrail, Arap ülkeleriyle girdiği hemen hemen her savaşı kazandı. İsrail savaşlarla sürekli topraklarını genişletirken, kaybeden hep Filistin halkı oldu.

Gazze Şeridi'ne "Savunma Sütun"u operasyonu adıyla 8 gün boyunca havadan ve denizden bomba yağdıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas"la ateşkes"i siyasi kariyerinin en önemli başarısı olarak göstermeye çalışıyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde, 8 gün süren savaşın galibi olarak Hamas ve Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ilan edildi.

Netanyahu'nun ateşkesi kişisel başarısı olarak ilan etmesini değerlendiren Jerusalem Post gazetesi, "İsrail savaşı kazandı çünkü çok parlak bir Başbakan'ı vardı. Bundan dolayı 22 Ocak'taki seçimlerde halk oyunu ona vermeli. Askeri operasyon bitti, şimdi seçim savaşı başladı" sözleriyle Netanyahu'ya sert eleştirilerde bulundu.

'Mursi bölgesel lider'

İsrail'de muhalif kanatta yer alan Haaretz gazetesinin köşe yazarlarından Anschel Pfeffer, Gazze'ye yapılan son operasyonun galibinin Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi olduğunu söyledi.

Pfeffer, "Mısır'ın Batılı müttefikleri, Müslüman Kardeşler mensubu Muhammed Mursi cumhurbaşkanı seçildiğinde kuşkuyla yaklaşmışlardı. Ancak Mursi bu krizin çözümündeki performansıyla bundan böyle bölgede önemli bir ağırlığa sahip devlet adamı olacağını gösterdi" dedi.

Ateşkesin ilan edilmesinin ardından Gazze'de sevinç gösterileri yapıldı.

'Obama 1 günde 3 defa aradı'

Haaretz'in köşe yazarı Pfeffer, Mursi'nin "bölgesel bir lider" konumuna yükselmesine örnek olarak ise, Obama'nın Mısır Cumhurbaşkanı'nı bir gün içinde 3 defa telefonla aramasını gösterdi.

Pfeffer, sertlik yanlısı İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın bile, "ateşkes" katkılarından dolayı Mursi'ye teşekkür etmek zorunda kaldığını belirtti.

'Son dakikaya kadar israil'le çatıştı'

İsrail basını, Gazze'nin 8 gün havadan ve denizden bombalanmasına rağmen Hamas yönetiminin ayakta kaldığını, ateşkesin sağlandığı son dakikaya kadar İsrail topraklarına roket fırlatma başarını gösterdiği ve "ateşkes" anlaşmasına ambargonun hafifletileceği maddesini koyarak önemli bir başarı sağladığı vurgulandı.

'Hamas Ortadoğu'da siyasi bir aktör'

Haaretz gazetesi, Hamas'ın en büyük başarısını ise, Tel Aviv ve Kudüs'e roketlerle vurması olarak gösterdi.

İsrail askerleri, kara operasyonu için günlerce sınırda bekledi.

Hamas'ın bu çatışmayla, İsrail'in barış görüşmelerindeki yeni muhatabı olma pozisyonunu güçlendirdiği ve Ortadoğu'da yeni bir siyasi aktör olduğunu kanıtladığı vurgulandı.

'Abbas yıllarca görmezden gelindi'

Jedioth Ahronot gazetesinden Şimon Schiffer de, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 3 yıllık iktidarı boyunca, Mahmud Abbas gibi Filistin'in güçlü liderlerini görmezden geldiğini, bu durumun ise Hamas'a yaradığını iddia etti.

Schiffer, Hamas'ın Ortadoğu'da siyasi bir aktör konumuna yükselmesinde, Netanyahu'nun önemli bir rolü olduğunu savundu.