Mısır karıştı: 3 ölü, 300'ün üzerinde yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yanlıları ile karşıtları arasında çıkan çatışmalarda 3 kişinin öldüğü, 300'ün üzerinde kişinin ise yaralandığı bildirildi. Cumhurbaşkanının 4 danışmanı ise art arda istifasını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde akşam saatlerinde Mursi yanlıları ile karşıtları arasında şiddetli çatışmalar çıktığını, tarafların birbirlerine molotofkokteyli ve taşlarla saldırdığını, çatışmalar sırasında 3 kişinin öldüğünü belirtti.

Ölenlerden birinin, Mursi'ye destek veren Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyesi olduğu belirtilirken, diğer şahsın hangi gruptan olduğu konusunda bilgi edinilemedi.

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ömer, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Kahire'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde Mursi yanlıları ile karşıtları arasında çıkan çatışmalarda 300'ün üzerinde kişinin yaralandığı belirtti.

Ömer, çatışmalar sırasında 3 kişinin öldüğü yönündeki haberler hakkında ise, hastane kaynaklarından bu haberi teyid edecek bir bilgi almadıkları açıklamasında bulundu.

Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresi, Mursi'nin anayasa taslağını 15 Aralık'ta referanduma sunma kararını protesto eden gruplarla Mursi yanlısı grupların gösterilerine sahne oluyor.

Binalar ateşe verildi

Bu arada ülke genelindeki gösterilerinde, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na ve bu grubun siyasi oluşumu olan Hürriyet ve Adalet Partisi'ne (HAP) ait binalar da hedef alındı. Olaylarda, Nil Deltası'daki Zekazik kentinde bulunan Hürriyet ve Adalet Partisi merkezi, Mursi karşıtı protestocular tarafından ateşe verildi. Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) kurucusu Hasan el-Benna'nın da doğduğu yer olan İsmailiye'de ise Müslüman Kardeşler'e ait merkezin ateşe verildiği bildirildi.

Mursi'nin 4 danışmanı istifa etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin son anayasal düzenlemeleri ve yeni anayasa taslağını referanduma sunma kararına yönelik protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı'nın 4 danışmanı ard arda istifasını açıkladı.

Mursi'nin danışmanlarından Seyf Abdulfettah, Eymen es-Sayyad, İsmet Seyfuddevle ve Amr Leysi, Cumhurbaşkanlığı Danışma Heyeti'nden istifa etti.

Mursi'nin Siyasi Danışmanı Abdulfettah, bir televizyon kanalının canlı yayınında, Kahire'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde meydana gelen çatışmalara işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı Danışma Heyeti'nden istifa ettiğimi ilan ediyorum. Çünkü devrimi koruyan bu gençlerin ölmesini kabul edemiyorum" dedi.

Danışma Heyeti'nde görev yapan Sayyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin zaten bir hafta önce görevinden istifa ettiğini ancak bunu kamuoyuna duyurmadığını söyledi. Mursi'nin Arap dünyası işlerinden sorumlu danışmanı Seyfuddevle ve bir diğer danışmanı Amr Leysi de basın açıklamalarıyla istifalarını duyurdu.