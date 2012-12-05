Mısır'da Mursi karşıtı protestolar yayılıyor

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yetkilerini artıran kararnameyi ve yeni anayasa taslağını protesto eden kalabalıkla polis arasında çatışma çıktı.

Gece Cumhurbaşkanlığı binasının önünde on binlerce kişi toplandı.



Polis, başkanlık sarayı önündeki dikenli telleri aşmayı başaran kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Mursi'nin protestolar sırasında sarayda olduğu ancak kalabalık büyürken binayı arka kapıdan terk ettiği belirtiliyor.

Protestocular, Şubat 2011'de eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i deviren ayaklanmadıkine benzer sloganlar attı, 'Firavun Mursi' diye bağırdı.

Mısır resmi haber ajansına göre çatışmalarda 18 kişi hafif yaralandı. Protestocular, geceyi başkanlık sarayının önünde geçirirken Tahrir meydanında da binlerce kişi toplandı.

İsra Vefid adlı bir gösterici Reuters ajansına, "Artık konuşamayacağız. Gidip konuşabileceğimiz bir mahkeme de olmayacak. Mursi kendine bir kale yaptı. Bunun geçici bir kale olduğunu söylüyor. Bize 30 yıl boyunca ihanet ettiler. Mursi'ye inanmıyoruz. Koltuğa yapışıp kalacak, gitmeyecek" dedi.

Mısır güvenlik güçleri devlet televizyonundan halka sükunet çağrısı yaptı.Mısır'ın ikinci büyük kenti İskenderiye'de de geniş çaplı ptotestolar yapıldı.



Muhammed Mursi, 22 Kasım'da yayımladığı bir kararnameyle yetkilerini artırdı ve yargının kararlarına müdahale etme yolunu kapadı.

Yeni anayasa için 15 Aralık'ta referandum yapılacak. Anayasa taslağına karşı çıkanlar düzenlemelerin aceleye getirildiğini, azınlıkların ve kadınların haklarının korunmadığını söylüyor.

Haziran'da yapılan ilk serbest seçimleri az farkla kazanan Mursi, referandumda anayasanın kabul edilmesinden sonra yeni yetkilerinden vazgeçeceğini söyledi.

Bazı gazeteler, Salı günü anayasa taslağındaki düzenlemeleri protesto için ya çıkmadı ya da sihay birinci sayfayla çıktı. Bu gazeteler, yeni anayasada basın özgürlüğü olmadığını belirtti. (BBC Türkçe)