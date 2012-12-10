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Dünya

Mısır'da muhalefetten referandumu protesto çağrısı

Cumhurbaşkanı Mursi, ülkede büyük protestolara yol açan başkanlık kararnamesini iptal etti, ancak anayasa taslağı için planlandığı gibi referanduma gidileceğini açıkladı

10 Aralık 2012 10:30

Mısır'da muhalefet, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin tartışmalı anayasa taslağı için referanduma gidilmesi kararına tepki göstererek, protesto gösterileri çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Mursi, ülkede büyük protestolara yol açan başkanlık kararnamesini iptal etti, ancak anayasa taslağı için planlandığı gibi referanduma gidileceğini açıkladı.

22 Kasım'da yayımlanan kararname, Mursi'nin yetkilerini önemli oranda artırıyor ve kararlarına yargı denetimi yolunu kapıyordu.

"Diktatörlük" suçlamalarına hedef olan Mursi, selefi Hüsnü Mübarek'i deviren devrimi korumak ve reform yapabilmek bu yetkilere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Muhalefet liderleri anayasa taslağı ve referandum kararına karşı Salı günü protesto gösterileri yapılması çağrısında bulundu.

İslamcı gruplar ise karşı protesto gösterileri düzenleyeceklerini açıkladı.Pazar günü yapılan görüşmelerin ardından açıklama yapan Ulusal Kurtuluş Cephesi anayasa taslağının "Mısır halkını temsil etmediğini" ve bu nedenle taslağı kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Ulusal Kurtuluş Cephesi sözcüsü Sameh Aşur basın açıklamasında "daha fazla bölünmeye ve isyana yol açacak bu referandumu reddediyoruz" dedi.

Muhalefet anayasa taslağını hazırlayan kurumda Mursi yanlısı İslamcı grupların baskın olduğunu söyledi.
Müslüman Kardeşler grubunun da dahil olduğu İslamcı Güçler Birliği, muhalefetin tepkisine karşılık, referanduma ve cumhurbaşkanına destek için karşı protesto gösterileri düzenleyeceklerini açıkladı.

Kahire'de bulunan BBC muhabiri Jon Leyne durumun oldukça gergin olduğunu belirtti.

Leyne, Cumhurbaşkanı Mursi'nin orduya referandum öncesinde güvenliği sağlamak ve devlet kurumlarını kroumak için talimat verdiğini ve bununda yeniden askeri rejime dönüş endişesi yarattığını söyledi.

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