Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kiras: Boğaziçi’ndeki rektör protestosundan yeni bir 'Gezi Parkı hadisesi' çıkmasını ummak hayalcilik

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Boğaziçi Üniversitesi'nden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplo" açıklamasına göndermede bulunarak, "Boğaziçi’ndeki rektör protestosundan yeni bir 'Gezi Parkı hadisesi' çıkmasını ummak hayalcilik" yorumunu yaptı.

Kiras yazısında, "Falanca darbeden bahsetmiş, filanca başörtülü yargıçlara güvenmem demiş diyerek iktidar partisi tabanını galeyana getirmek de kolay değil. Tabandaki hassasiyeti seçim gününe kadar sürekli diri tutabilmenin imkânı da tartışmaya açık bir konu zaten. Şu da var ki bugün ülke gündemi insanların büyük çoğunluğunun siyasi ve ideolojik kavga konularıyla meşgul olmasını gerçekten 'lüks' haline getiriyor. Elbette iktidar partisinin tabanını oluşturan toplum kesiminin bundan azade olduğu da düşünülemez. Üstelik 'her şey daha güzel olacak, hızlı karar alınacak, ekonomi uçacak, dünyanın hâkimi olacağız vs.' denilerek halkın desteği alınıp tesis edilen bugünkü yönetim sisteminin 'başarı'ları ortada." düşüncesini dile getirdi.

Kiras, “Biz burada başörtüsünün kavgasını veriyoruz, darbecilerle mücadele ediyoruz, bize karşı çıkanlar teröristtir” falan diyerek yeniden ısıtılan gerilimi artırma politikasını insanlarının çoğunun 'cambaza bak' çağrısı olarak göreceğini düşünmek lazım. 'Yönetemeyen' bir siyasi iktidarın muhalefetle veya belirli toplum kesimleriyle kavga ederek tabanının desteğini koruması veya gidenleri geri kazanması olacak iş değil." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Metallica dinlediğini söyleyen Melih Bulu'ya, Boğaziçililerden Metallicalı protesto

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu: Yaşları gereği bu tip şeylerle enerjilerini atmayı severler, bunu bir sorun olarak görmüyorum

TIKLAYIN - 'Hard rock dinliyorum' diyen Melih Bulu'ya Hayko Cepkin'den yanıt

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden rektör binası önünde protesto; "Melih dışarı, öğrenciler içeri"

TIKLAYIN | Tartışmaların odağındaki Prof. Bulu: Boğaziçi’nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi’ne zarar verir

TIKLAYIN | Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Melih Bulu kimdir?

TIKLAYIN | Eski AKP'li vekil adayının Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasına tepki: Melih Bulu'nun kayyum olarak atandığını öğrendik

TIKLAYIN | Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yeni rektör atamasına karşı eylem kararı

TIKLAYIN | Boğaziçi hocalarından rektör atamasına tepki: Kabul etmiyoruz!

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri anlattı; rektör atanan Melih Bulu’ya neden itiraz ediyorlar; talepleri neler?

TIKLAYIN | Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden rektör atamasına karşı eylemde: "AKP elini üniversiteden çek"

TIKLAYIN | Polis müdahalesi sırasında fenalaşan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden polise: İnsan mısınız siz