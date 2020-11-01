İzmir'de 6,9 büyüklüğünde deprem | Hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi; arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 saniye süren deprem Marmara bölgesinde de hissedilirken, bazı evlerin yıkıldığı, çok sayıda binanın da hasar gördüğü belirtildi. Özellikle Bayraklı ilçesinde 20 civarında binanın yıkıldığı açıklanırken, 1'i boğulma olmak üzere toplam 76 kişi hayatını kaybetti. AFAD, yaralanan 962 vatandaştan 743’ünün taburcu edildiğini, 219'unun ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

AFAD'ın 6.6 şiddetinde ölçtüğü deprem, Kandilli Rasathanesi tarafından 6.9, ABD tarafından da 7 olarak kaydedildi.

Yıkılan ve hasar gören 8 binada çalışmalar tamamlandı, 8 binada arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Çalışma yapılan binaların isimlerinin Rıza Bey Apartmanı, 2 bloktan oluşan Emrah Sitesi, Yağcıoğlu Apartmanı, 3 bloklu Barış Sitesi, Doğanlar Apartmanı ve Yılmaz Erbek Apartmanı olduğu belirtildi.

Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 833 artçı sarsıntı yaşandı.

58 saat sonra bir kız çocuğu yaralı çıkarıldı

Emrah Apartmanı enkazından, depremden yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki kız çocuğu yaralı çıkarıldı. Enkaz altından kurtartılan kişinin 14 yaşındaki İdil Şirin olduğu belirtildi. İdil, enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Emrah Apartmanı’ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesi duyulmuştu. Ekipler sesin geldiği alanda çalışma gerçekleştirmeye başlamıştı.

Kurum: Bakanlığa gelen 'riskli bina' başvurusu yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 52 saattir arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Arama kurtarma faaliyetleri esnasında arkadaşlarımızın da can güvenliği önemli. Yanda da ağır hasarlı binalar var, lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Oradaki yıkılma riskli arkadaşlarımızın can güvenliği açısından önemli. 62 canımızı yitirdik. 940 vatandaşımız yaralı olarak zarar gördü. Tedavileri sürdürülüyor. 902 artçı deprem meydana geldi. Artçıların 4 ve üzeri şiddetinde, olmaya devam edecek .Hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarmak istiyorum, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. 104 vatandaşımızı enkazdan kurtardık. Arama faaliyeti yaptığımız binada 8 binada çalışma devam ediyor, 9'unda tamamladık. 2 bin 234 binada hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı. 910 kişi sahada hasar tespit çalışmaları yapıyor, bütün hepsi 10 güne tamamlanmış olur" dedi.

Kurum, "Kira ve taşınma yardımı vereceğimiz söylemiştik. Bayraklı'da 24 mahallemizde her birinde afet koordinasyon çadırı kuruyoruz. Mahallemizin neye ihtiyacı varsa valilik üzerinden koordinasyonu sağlıyoruz Valiliğimiz 30 ilçenin tamamında koordinasyonu sağlayacak çalışmayı yaptı. Hızlı bir şekilde sürece müdahil olmuş olacağız. Her depremde vatandaşımızla beraber olarak yaralarımızı hızla sardık, İzmirimizde de öyle olacak. Yıkılmış ya da yıkılacak binalarda eşyaları alamayanlara 30 bin lira yardım alacak. Taşınma ve yeni yapım sürecinde vatandaşlarımıza, ev sahiplerimize 13 bin lira taşınma ve kira yardımı. Kiracılara da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Kurum, ilçe belediyelerinin çürük raporu verdiği Doğanlar ve Rıza Bey Apartmanı ile ilgili olarak ise "Riskli bina şerhi yok, böyle bir başvuru yapılmamış bakanlığa ya da il müdürlüğüne. Öyle bir başvuru olduğu söyleniyor ancak yok. Riskli bina tespiti yapmak bakanlığımız yetkisinde. İzmir'in 30 ilçesindeki herkese söylüyoruz, riskli olduğunu düşünen binaları il müdürlüklerine yapın. Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm diyoruz. Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz. Bu binalara ilişkin böyle bir başvuru söz konusu değil. Biz müdahil olurduk olsaydı, tapuya şerh koyardık ve riskli binayı da acilen boşaltarak yıkımını sağlardık. Bugün bunları konuşup tartışmanın zamanı değil, vatandaşlarımız enkaz altında. Çalışma arkadaşımın çocuğu var. Odaklanmamız gereken konu budu. Birlik beraberliğimizi koruyalım. Bu işin davası, polemiği, siyaseti olamaz. Çalışmaları beraber ve tek elden yöneteceğiz" yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı Koca: 3'ü ağır 8 vatandaşımız yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin vurduğu Doğanlar Apartmanı önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öncelikle deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Şu an itibariyle AFAD belli zaman dilimlerinde sürekli güncelliyor. Şu an 55 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim. 896 vatandaşımız yaralı durumda. 3'ü ağır, 8 vatandaşımız da yoğun bakımda."

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları sabah saatlerinde de aralıksız devam ediyor. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülülüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılıyor.

TIKLAYIN - Depremin ikinci gününde neler yaşandı?

Depremin Ege Denizi'nde yarattığı tsunami sonrasında ise Seferihisar Sığacık'ta sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu basmıştı. Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kalmıştı. Dün yine İzmir Seferihisar'da 5 büyüklüğünde bir artçı meydana gelmişti. Artçılar devam ederken depremi yaşayan İzmirli ikinci geceyi de dışarıda geçirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının 42. saatinde Doğanlar Apartmanı enkazından iki kişi daha çıkarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan kazazedelerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Doğanlar Apartmanı enkazından şimdiye kadar 22 kişi çıkarıldı.

Kuşadası'nda 4.5 büyüklüğünde deprem, İzmir'den de hissedildi

Sabah saat 10:05'te Kuşadası Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem İzmir'de de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kameraların karşısına geçti

Kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ölü sayısının 51'e yükseldiğini açıklayarak şunları kaydetti:

"Araç ve personel noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. İhtiyacımız olan bütün ekiplerimiz şu anda sahada. Toplamda 6 binin üzerinde personelimiz yoğun bir şekilde 26 alanda çalışmalarını yürütüyor. Araçlarımız konusunda d hiçbir eksiğimiz bulunmamakta. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın eşyalarına dönük yardımlar devam ediyor. Kira yardımlarımız devam edecek. Yıkılan binalarda, ağır hasarlı binalarda kira yardımcı ve taşınma yardımlarımız olacaktır.

1.500 çadırın kurumu tamamlanmıştır. 2 bin 685 kişi çadırlarda barınmakta. Biraz daha uzun süre barınmaya ihtiyacı olacak vatandaşlarımız için de hızlı şekilde konteynerler hazırlıyoruz. Konteyner merkezleri için üç alan üzerinde duruyoruz. İlerleyen zamanlarda bu yerleri açıklayacağız.

Toplam 1238 binada çalışmaları tamamlamış durumdayız. Bağımsız bölüm olarak baktığımız zaman bu binaların içinde toplam 23 bin 807 bağımsız dairemiz var. Buralarda 1238 binadan 26'sı acil yıkılacak, ağır hasarlıdır. Yine Bağımsız bölüm olarak baktığımız zaman da bu sayı 365'tir. İlçe bazında bilgi verecek olursak Bornova'da 4 ağır hasarlı, 1 orta hasarlı, 111 az hasarlı binamız var. Bayraklı'da binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, 9 binamız ağır hasarlı, 3 bina orta hasarlı, 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. Seferihisar'da herhangi bir ne yıkık ne hasarlı binamız yok. Toplamda şuanda 6 yıkık, 7 acil yıkılacak, 13 ağır hasarlı, 4 orta hasarlı, 371 az hasarlı binamız var.

Fiilen de şahit olduğunuz üzere afet yönetiminde ülkemizin sahip olduğu tecrübeye, birikime güvenimiz tamdır. Bu aslında sadece bizim ülke içinde değil dünya ölçeğinde bir güvendir. Bunu artırarak da devam edeceğiz. Asıl afetlerden sonra İzmir'de bir kez daha bunu gördük, öldüren deprem değil, öldüren binalar"

Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs hatırlatması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de yaptığı açıklamada Koronavirüs salgınını hatırlattı. Bakan Koca, "Hepimiz can derdindeydik, Koronavirüs'ü unutmuş olabiliriz, yeniden dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan dün gece saatlerinde enkaz altından çıkartılan 70 yaşındaki kazazedeyle görüştüğünü ifade eden Koca, "Ahmet amcamız diyalize alındı, durumu iyi" dedi. 16 yaşındaki İnci'nin de durumunun iyi olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Organ fonksiyonları ve doku zedelenmesi nedeniyle kontrol altında" dedi. Bakan Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonda görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın da 1-2 gün içinde taburcu edileceğini belirtti. Doğanlar Apartmanı'ndan çıakrılan bir anne ve 3 çocuğu ile ilgili de Koca, "3 çocuğu ile sağ çıkarılan Seher Perinçek dahiliye servisinde tedavi ediliyor. 2 çocuğun durumu iyi. 7 yaşındaki kardeşleri ne yazık ki enkazdan çıkarıldığında hayatını kaybetti, 1 çocuğa ise enkaz altında ulaşılamadı" diye konuştu.

AFAD vatandaşları uyarıyor! "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

TIKLAYIN | İzmir'de bir binanın çökme anı böyle görüntülendi

TIKLAYIN | Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi

TIKLAYIN | İzmir depreminden ilk görüntüler

TIKLAYIN | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İzmir'de evlerine giremeyen vatandaşlar camilerde kalabilir

TIKLAYIN | Deprem Bilimci Prof. Ercan: Bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur, depremde zenginler değil fakirler ölür

TIKLAYIN | Bakan Pakdemirli'nin konuştuğu Buse, 9,5 saat sonra enkazdan çıkarıldı

TIKLAYIN | Emniyet Genel Müdürlüğü: İzmir'deki depremin ardından aşağılayıcı paylaşımda bulunan 3 kişi gözaltına alındı

TIKLAYIN | İzmir Valiliği: Şehre girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı

TIKLAYIN | İzmir'de depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları gece de devam ediyor

TIKLAYIN | Deprem uzmanı Prof. Naci Görür: Tuzla fayında kırılma olduysa bu İzmir'e doğru olan fayı tetikleyebilir

TIKLAYIN | Kandilli Rasathanesi: Artçı sarsıntıların 15 gün sürmesi bekleniyor; 6 büyüklüğü civarında artçılar beklenebilir

TIKLYIN - 86 yaşındaki Fatma Erçetin, Türkiye'de tsunaminin ilk kurbanı oldu!