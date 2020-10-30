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İzmir depreminden ilk görüntüler

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 15 saniye süren deprem Marmara bölgesinde de hissedilirken, bazı evlerin yıkıldığı, çok sayıda binanın da hasar gördüğü belirtildi.

30 Ekim 2020 15:35

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AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 15 saniye süren deprem Marmara bölgesinde de hissedilirken, bazı evlerin yıkıldığı, çok sayıda binanın da hasar gördüğü belirtildi.

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İzmir depreminden ilk görüntüler

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İzmir depreminden ilk görüntüler

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İzmir depreminden ilk görüntüler

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İzmir depreminden ilk görüntüler

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Bayraklı Belediye Başkanı, 10'a yakın binanın yıkıldığını söyledi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu da, Bayraklı bölgesinde yıkımlar yaşandığını dile getirdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz altında vatandaşların kaldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının başladığını söyledi.

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Depremin ardından 4,1, 4,2 ve 4,8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi.

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İzmir depreminden ilk görüntüler

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İzmir depreminden ilk görüntüler

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İzmir depreminden ilk görüntüler

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İzmir depreminden ilk görüntüler

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İzmir depreminden ilk görüntüler

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İzmir depreminden ilk görüntüler

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İzmir depreminden ilk görüntüler

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İzmir depreminden ilk görüntüler

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İzmir depreminden ilk görüntüler

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