Bakan Pakdemirli'nin konuştuğu Buse, 9,5 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonda görüştüğü ve deprem sırasında çöken 8 katlı binanın enkazında kalan Buse adlı kadın, 9,5 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Buse, yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Pakdemirli'nin ifadeleri tepki çekti

Pakdemirli, enkazda bulunan vatandaşları çıkarmak için çalışma yapan Kızılay ekibinden bir görevlinin elinden telefonu alıp, kadına kendisine ulaşmak için arama kurtarma köpeklerinin kullanılacağını ve sakin olması gerektiğini, yerinin büyük ölçüde belirlendiğini söyledi.

Kadının, 'Köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım' demesi üzerine Bakan Pakdemirli, "Evet Buse, bu çok güzel bir fikir. Kedi sesi çıkar moralini böyle yüksek tut" dedi.

Pakdemirli'nin bu sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Bildirici: Depremzedeye yardım böyle olmaz

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, konuya ilişkin tepkisini dile getirerek, ''Depremzedeye yardım böyle olmaz. Tarım ve Orman Bakanı İzmir'de yıkılan binanın üzerinde görevli kadının elinden telefonu aldı, yardım şovu yapıyor. Yazık....'' dedi.