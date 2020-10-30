Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi

Mustafa Kılıç isimli vatandaş, İzmir'de meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremi 15 saat önceden tahmin etti. Dün saat 11.30'da sosyal medyadan paylaşım yapan Kılıç, "İzmir gecikme olmazsa saat 15-18 arası atak yiyebilir" ifadelerini kullandı.

Twitter'da kendisini Doğa Bilimcisi olarak tanıtan Mustafa Kılıç isimli bir vatandaş, İzmir'de meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremi 15 saat önceden bildi. Depremi nokta atışıyla bilmesi dikkat çeken Kılıç, sadece depremin şiddetini tam olarak tahmin edemedi. Yaptığı paylaşımda tavanın 4,5 olacağını söylemişti.

Dün 11.30'da duyurmuştu

29 Ekim 11.30 sularında depremle ilgili paylaşım yapan Kılıç, "İzmir gecikme olmazsa saat 15-18 arası atak yiyebilir. Ama endişeye gerek yok tavan 4,5. Bugün deprem sayısı az. Enerji birikmiş olabilir." ifadelerini kullandı.