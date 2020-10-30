Kandilli Rasathanesi: Artçı sarsıntıların 15 gün sürmesi bekleniyor; 6 büyüklüğü civarında artçılar beklenebilir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Haluk Özener, İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında meydana gelen 6,6'lık depremin ardından 21 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıklarken, "Artçıların 1 hafta-15 gün kadar sürmesi bekleniyor. 6 civarında da artçılar bekleyebiliriz" dedi.

Kandilli Rasathanesi'nden Prof. Haluk Özener, depremin ardından yapılan ilk incelemelere göre, 1,2 metrelik bir yer değiştirme olduğunu, 21 tane de artçı sarsıntı meydana geldiğini söylerken, devam etmesi beklenen artçı sarsıntılar konusunda uyarıda bulundu.

Özener, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kırılan fayın aslında boyunun 30-40 km civarında olduğu, onun kırıldığı ilk izlenimlere göre tespit ediliyor. 1,2 metrelik bir yer değiştirme var. Normal bir deprem bu, normal faylanma depremi. Depremden 1,5 saat sonraya kadar büyüklükleri 2,9 ile 4,8 arasında olan 21 deprem kaydettik. Artçıların 1 hafta-15 gün kadar sürmesi bekleniyor. Doğal prensip olarak da yaklaşık 1 derece altına kadar, 6 civarında da artçılar bekleyebiliriz."

TIKLAYIN - İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem; 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralı!