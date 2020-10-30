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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İzmir'de evlerine giremeyen vatandaşlar camilerde kalabilir

30 Ekim 2020 18:03

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de medyada gelen depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşların camilerde kalabileceğini belirtti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok il ve ilçeden hissedildi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden, "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN - İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem; bazı binalar yıkıldı, enkaz altında kalan vatandaşlar var!

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