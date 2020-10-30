Depremin ardından İzmir-Sığacık'ta deniz taştı; caddeleri su bastı, tekneler sürüklendi

Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremin ardından, Seferihisar'ın Sığacık mahallesi başta olmak üzere, bazı noktalarda denizin taştığı görüntülendi. Sığacık Marina'da demirlemiş tekneler suyun hareketiyle sürüklendi.

TIKLAYINIZ - İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bornova ve Bayraklı'da yıkılan binalar olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz altında vatandaşların kaldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının başladığını söyledi. Öte yandan Seferihisar'da denizin taştığı anlar ve Sığacık Marina'da demirlemiş teknelerin suyun hareketiyle sürüklenmesi böyle görüntülendi.

TIKLAYINIZ - İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Bornova'da bir bina çöktü

TIKLAYINIZ - İzmir'de bir binanın çökme anı böyle görüntülendi