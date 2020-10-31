86 yaşındaki Fatma Erçetin, Türkiye'de tsunaminin ilk kurbanı oldu!

Bilimsel araştırmalara göre son 3 bin yılda Türkiye kıyılarında kayda geçen 90 tsunamiden biri dün deprem sonrası yaşandı. Kayıtlara göre son 150 yılda tsunamiden ilk ölüm de dün yaşandı. Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi'nde 86 yaşındaki Fatma Erçetin tsunami dalgalarına kapılarak yaşamını yitirdi.

Türkiye'de tsunami nedeniyle ilk ölümün İzmir'in Seferihisar ilçesindeki deprem sonrası meydana geldiği açıklandı. Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaptığı açıklamada deprem sonrası oluşan tsunamide Türkiye'de ilk kez bir insanın tsunamiden boğularak hayatını kaybettiğini söyledi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; bilimsel araştırmalara Türkiye kıyılarında 1856, 1866, 1881 ve 1949 tarihli depremler tsunami oluşturdu. Kayıtlara geçen tsunami nedeniyle ilk can kaybı ise dünkü İzmir depremi sırasında Seferihisar Mahallesindeki Sığacık'ta yaşandı. Tekerlekli sandalyesinde tsunamiye yakalanan 86 yaşındaki Fatma Erçetin tsunami sularına kapılarak yaşamını yitirdi.

Ayaklarında sorun vardı, kaçamadı

Kaleiçi mahallesinde yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda olan 86 yaşındaki Fatma Erçetin, evinin önünde güneşleniyordu. Aniden



gelen tsunami dalgalarından kaçamayan yaşlı kadın sulara kapıldı. Can pazarı yaşandığı için kimse yokluğunun farkına bile varmadı. Tsunami dalgaları çekildiğinde Fatma Erçetin'in cansız bedeni ortaya çıktı.

"Çok su yutmuş, suni teneffüs yaptık ancak kurtaramadık"

Fatih Şenev "Deprem sonrası tsunami olunca sular her şeyi bir birine kattı. Bizler kaçtık, yükseklere çıktık. Ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte zorluk çeken Fatma Teyze kaçamamış. Sular çekildikten sonra bulunduğu yerden uzaklara sürüklenen Fatma Teyze’yi bulduk. Çok su yutmuş, soğuk suyun içinde kalmıştı. Suni teneffüs yapmaya çalıştık ancak kurtaramadık" dedi.