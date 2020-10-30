Emniyet Genel Müdürlüğü: İzmir'deki depremin ardından aşağılayıcı paylaşımda bulunan 3 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir'de meydana gelen depreminin ardından bölge halkına yönelik "aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan" 16 kişinin tespit edildiğini, 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan ""aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici" paylaşımlar yapan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Çalışmanın ardından 3 kişinin gözaltına duyurulduğu EGM'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 27 paylaşıma rastlanıldığı, paylaşımı yapanlardan 16 kişinin tespit edildiği, 3 şahsın gözaltına alındığı, konuya ilişkin çalışmaların ve adli sürecin devam ettiği hususu;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."