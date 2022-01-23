Maç sonucu | Galatasaray 1-2 Trabzonspor

Nef Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında daha etkili oynayan taraf sarı-kırmızılılar oldu. Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ile pozisyonlara giren Galatasaray, golü 31. dakikada Alexandru Cicaldau ile penaltıdan buldu. Kalan bölümde de iyi performansını sürdüren ev sahibi ekip, devre arasına 1-0 önde girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında pozisyonlara giren taraf konuk takım Trabzonspor oldu. Bordo-mavili ekip, skora denge getirebilmek için baskı kursa da net pozisyona girmekte zorlandı. Karadeniz temsilcisi, karşılaşmanın 84. dakikasında Anastasios Bakasetas'ın golüyle 1-1 eşitliği sağladı. Karşılaşmanın 90. dakikasında Edin Visca ile bir gol daha bulan bordo-mavili takım, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 10. mağlubiyetini yaşadı ve 27 puanda kaldı.

Lider Trabzonspor ise 16. galibiyetini alarak puanını 54'e taşıdı. Karadeniz temsilcisi, bir maçı eksik İttifak Holding Konyaspor ile puan farkını 9'da tuttu.

Trabzonspor, 2 maç sonra kazandı

Bordo-mavili takım, Süper Lig'deki 2 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

Ligde son galibiyetini 20. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinde alan Karadeniz temsilcisi, sonrasındaki Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor mücadelelerinden beraberlikle ayrıldı.

Geri düştüğü Galatasaray karşılaşmasından 3 puan çıkarmayı başaran Trabzonspor, 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.

Ayrıca Trabzonspor'un yenilmezlik serisi ise 7 maça çıktı. Bu sezonki tek yenilgisini 16. haftada Antalyaspor karşısında yaşayan bordo-mavililer, sonrasındaki 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Galatasaray, 15. sıraya geriledi

Ligde 23. haftaya 13. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, 15. sıraya düştü.

Rakipleri Kasımpaşa ve Göztepe'nin kazandığı haftada Trabzonspor'a mağlup olan "Cimbom" kötü gidişi durduramadı.

Haftaya düşme hattının en üst sırasındaki Fraport TAV Antalyaspor'un 4 puan önünde giren Galatasaray, bu yenilgiyle farkın 3'e düşmesini engelleyemedi.

Son 12 lig maçında 1 kez kazanabildi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atan "Cimbom", kalesindeki 19 gole engel olamadı.

Torrent galibiyetle tanışamadı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı üçüncü maçta da galibiyet elde edemedi.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen İspanyol teknik adam yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk sınavında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. İkinci maçında sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Torrent yönetimindeki Galatasaray, son olarak Trabzonspor'a aynı skorla kaybetti.

Domenec Torrent yönetimindeki sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Hatalar galibiyetten etti

Galatasaray'da Marcao ve Taylan Antalyalı'nın hataları 2 gole neden oldu.

Müsabakada sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü bulunurken Marcao, 84. dakikada ceza sahasında topu uzaklaştıramayınca Bakasetas'ın golü geldi.

Maçtaki diğer kritik hatayı ise 90. dakikada Taylan yaptı. Kaleci Fatih Öztürk'ün eliyle topu attığı Taylan, ceza sahası yayının gerisinde meşin yuvarlağı Visca'ya kaptırdı. Bu oyuncu, Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren golü kaybetti.

"Yönetim istifa" sesleri

Galatasaray'da taraftarların yönetimi istifaya davet etmesi bu karşılaşmada da sürdü.

Mücadelenin 90. dakikasında Trabzonspor'un 2-1 öne geçmesinin ardından taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratta bulundu. Taraftarlar, futbolculara da tezahüratlarla tepki gösterdi.

Maçın bitmesinin ardından bir süre tribünden ayrılmayan taraftarlar, protestolarını sürdürdü.

"Büyükler"e karşı bu sezon kazanamadı

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan rakipleriyle yaptığı maçlarda galibiyet alamadı.

Ligin ilk yarısında Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde ise mağlup oldu.

Bu sezon Trabzonspor ile ikinci kez karşılaşan Galatasaray, rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Üstünlüğünü koruyamıyor

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 12 maçın 7'sinde puan kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, ilk golü bulduğu, 7 karşılaşmada 2 beraberlik ile 5 yenilgi yaşadı ve toplamda 19 puan yitirdi.

Galatasaray, ligin ilk yarısında 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa ve Trabzonspor müsabakalarından beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, ilk golü attığı Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 2-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında ise ilk golü bulduğu Atakaş Hatayspor maçında 4-2, Kasımpaşa mücadelesinde ise 2-1 yenildi.

Galatasaray, son olarak Trabzonspor'a karşı üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

"Cimbom" ligde ilk golü attığı GZT Giresunspor, Gaziantep FK ve Fraport TAV Antalyaspor müsabakalarını 2-0, Çaykur Rizespor mücadelesini 3-2, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını ise 1-0 kazandı.

Galatasaray, VAR ile penaltı kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, VAR incelemesi sonrasında kazandığı penaltıyla 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 29. dakikasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, Stefano Denswil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda Galatasaraylı futbolcular penaltı itirazında bulunurken hakem Atilla Karaoğlan devam ettirdi.

VAR merkezindeki Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltıya hükmetti. 31. dakikada penaltıda topun başına geçen Alexandru Cicaldau, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Rumen futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'deki 4, toplamda ise 5. golünü kaydetti.

3 penaltı sonra gol buldu

Galatasaray, kullandığı son 4 penaltıda ilk kez gol buldu.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ilk haftadaki GZT Giresunspor maçında 2, 10. haftadaki Beşiktaş derbisi ile 21. haftadaki Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor müsabakalarında birer penaltı kullandı.

Giresunspor mücadelesindeki ilk penaltıyı Alexandru Cicaldau gole çevirirken, ikinci penaltıdan Mbaye Diagne yararlanamadı.

Beşiktaş derbisinde Mustafa Muhammed, Hatayspor karşılaşmasında ise Patrick van Aanholt penaltı noktasından gol bulamadı. Cicaldau, Trabzonspor filelerini penaltıdan havalandırarak kaçan 3 penaltının ardından gol sevinci yaşayan ilk isim oldu.

Feghouli, 3 maç sonra sahada

Ülkesi Cezayir ile Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyen Sofiane Feghouli, ligde 3 maç sonra sarı-kırmızılı formayı terletti.

Cezayir'in turnuvadan elenmesinin ardından Türkiye'ye dönen Feghouli, Trabzonspor müsabakasında 71. dakikada oyuna girdi.

Tecrübeli futbolcu, milli takımda olduğu için GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa müsabakalarında süre alamamıştı.

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Stat: Nef Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık Ongun Galatasaray: Fatih Öztürk, Boey (Dk. 88 Yedlin), Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 88 Morutan), Cicaldau (Dk. 70 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk. 62 Babel) Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil (Dk. 46 Siopis), Puchacz, Berat Özdemir (Dk. 46 Ahmetcan Kaplan), Dorukhan Toköz (Dk. 79 Yunus Mallı), Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius Goller: Dk. 31 Cicaldau (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 84 Bakasetas, Dk. 90 Visca (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 29 Uğurcan Çakır, Dk.30 Denswil, Dk. 41 Peres, Dk. 90+2 Yunus Mallı (Trabzonspor), Dk. 58 Marcao, Dk. 80 Fatih Öztürk (Galatasaray)

Maçtan önemli anlar

11. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş sonrası Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı önünde karşılayan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

14. dakikada Halil Dervişoğlu sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, top kalecide kaldı.

31. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girerken Denswil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti. 31. dakikada topun başına geçen Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

35. dakikada Peres sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, Galatasaray savunmasının müdahale ettiği meşin yuvarlak Nwakaeme'nin önünde kaldı. Trabzonsporlu oyuncunun şutunda top dışarı gitti.

39. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda Hugo'ya çarpıp yön değiştiren topu kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.

45. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.