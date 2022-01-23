Galatasaray sonunu getiremiyor!

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Bordo mavili takıma galibiyeti getiren golleri 84’te Bakasetas ve 90’da Visca kaydetti. Galatasaray’ın tek golü ise 31’inci dakikada penaltıdan Cicaldau’dan geldi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 54’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 27 puanda kalarak 15'inci sıraya geriledi.

OPTA verilerine göre Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a rakip olduğu dört Süper Lig maçında da öne geçmesine rağmen puan kaybetti (1B 3M).

Galatasaray 1-2 Trabzonspor

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Beşiktaş 2-1 Galatasaray

Trabzonspor 2-2 Galatasaray

Son 12 lig maçında 1 kez kazanabildi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atan "Cimbom", kalesindeki 19 gole engel olamadı.

Torrent galibiyetle tanışamadı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı üçüncü maçta da galibiyet elde edemedi.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen İspanyol teknik adam yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk sınavında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. İkinci maçında sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Torrent yönetimindeki Galatasaray, son olarak Trabzonspor'a aynı skorla kaybetti.

Domenec Torrent yönetimindeki sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.