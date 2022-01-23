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Galatasaray galibiyetini kutlayan Trabzonsporlu taraftarlar, sokağa döküldü

23 Ocak 2022 22:43

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Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

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Spor Toto Süper Lig 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bordo-mavililerin galibiyetinin ardından taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokağa döküldü.

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Trabzon'da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

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Meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşayan bordo-mavili taraftarlar Maraş Caddesi'ni araç trafiğine kapattı.

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Cadde ortasından kolbastı ve horon oynayan taraftarlar galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı. Çok sayıda taraftar galibiyet sevincini "Şampiyon Trabzon", "Bize her yer Trabzon" şeklindeki sloganlar ile kutladı.

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