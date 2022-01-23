Galatasaray teknik direktörü Torrent'ten Gedson Fernandes açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 2-1 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Gedson Fernandes ile ilgili çıkan transfer haberleriyle ilgili konuşan İspanyol çalıştırıcı "Gedson'u tanıyorum. Kulüpte konuştuğumuz şeyler sadece bende kalır! Transfer, şu anda tamamen spekülasyon" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar 1-0 önde götürdüğü karşılaşmadan son dakikalarda yedikleri gol ile 2-1 mağlup ayrıldı.

Teknik direktör Domenec Torrent'in başında çıktığı 3. maçtan da puansız ayrılan sarı-kırmızılıar, 27 puanda kalarak düşme hattının 4 puan üstünde yer aldılar.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Torrent, "Futbol böyle ışığı açtım çalışsın, ışığı kapadım çalışmasın değil. Zamana ihtiyacım var. Bunu bilerek geldik. Biz burada 10. günümüzü yaşıyoruz ve 3 maç yaptık. Takım ne kadar gelişebilecekse, o kadar gelişim sağlıyor. 6-7 çok önemli oyuncumuz, bazı maçlarda oynayamadılar. Biz küme düşeceğiz diye negatif şeylere odaklanmak yerine pozitiflere odaklanalım. Puanlar kazanalım ve sonra devam edelim. Bugün iyi hislerim oldu. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Günde 12 saat çalışıyoruz! Kimse bize 'Çalışmıyorsunuz.' diyemez. Tüm detayları gözden geçiriyoruz.

Oyunculara söyleyeceğim kötü hiçbir şey yok. Özellikle Taylan'ın oynamasından dolayı çok memnunum, söylemek isterim. 89 dakika boyunca mükemmeldi. Hem savunmada hem de hücumda ondan ne istediysek hepsini yaptı" diye konuştu.

"Gedson'u tanıyorum"

Torrent, "Kulüp olarak transfer çalışmaları içerisindeyiz. Ekip hangi pozisyonları güçlendirebilir bakıyoruz. Kulüp bu pozisyondan çıkmalı. Aynı zamanda gelecek için sağlam bir temel oluşturmalı. Gedson'u tanıyorum. Kulüpte konuştuğumuz şeyler sadece bende kalır! Transfer, şu anda tamamen spekülasyon.

Sonuçlardan dolayı baskı hissetmiyorum. Belli bir yaşta ve deneyimdeyim. Doğru yoldayız. Taraftarlarımız, elimizdeki oyunculara sonuna kadar inansın. Hep birlikte güçlüyüz. Taraftar arkamızdaydı, oyuncular uçuyordu bugün. Damarlarımızdaki son damlaya kadar çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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