Galatasaray taraftarından “Yönetim istifa” tezahüratı

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor’a 2-1 yenilen Galatasaray üst üste 4. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılı takım bu sonucun ardından haftayı küme düşme hattının 3 puan üzerinde 15. sırada tamamladı.

3-1’lik yenilgi sonrasında başkan Burak Elmas ve yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, Trabzonspor’un 90. dakikada büyük hatadan sonra bulduğu golün ardından yine tepkisini gösterdi.

Bordo-mavili oyuncular gol sevinci yaşarken, tribünleri dolduran taraftarlar “Yönetim istifa” tezahüratında bulundu.