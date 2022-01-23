Şahan Gökbakar'dan Galatasaray paylaşımı: Gelecek sene TRT'den izlemek de keyifli olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında, sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray taraftarlığıyla bilinen komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyadan "Gelecek sene TRT'den izlemek de keyifli olacak" paylaşımını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar 1-0 önde götürdüğü karşılaşmadan son dakikalarda yedikleri gol ile 2-1 mağlup ayrıldı.

Teknik direktör Domenec Torrent'in başında çıktığı 3. maçtan da puansız ayrılan sarı-kırmızılıar, 27 puanda kalarak düşme hattının 4 puan üstünde yer aldılar.

Galatasaray taraftarlığıyla bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, maçın ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Gökbakar, Trabzonspor'u galibiyetten ötürü tebrik ederken, Galatasaray'ı yerden yere vurdu.

Ünlü komedyen, "Tebrikler Trabzonspor. Bu maç Galatasaray uzun zaman sonra iyi futbol oynadı denebilir. İki tane kişisel hata sonucu 2 gol yedi. Ancak mağlubiyet sürpriz değil. Çünkü kötü gidişe dur demek için köklü değişimlere ihtiyaç var. Gelecek sene TRT'den izlemek de keyifli olacak..." ifadelerini kullandı.