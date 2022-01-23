Ryan Babel: Kabûs gibi bir akşamdı

Galatasaray'ın Hollandalı ismi Ryan Babel, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor'a 2-1 kaybettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"Kabûs gibi bir akşamdı." diyen Ryan Babel, "Takım beraber kazanıyor ve beraber kaybediyor. Bu akşam, çok daha iyi bir Galatasaray gördüm geçen maçlara göre. Daha fazla mücadele ettik. Futbol adına daha olumlu şeyler olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hollandalı futbolcu, "Oyunu etkileyen birçok faktör var ama bana göre en önemli faktör, güven. Oyun olarak iyi olabiliriz ama uzun zamandır kazanamıyoruz. Yenmediğinizde, bu da bir güvensizlik oluşturuyor. Yapmamız gereken şey, iyi şekilde devam etmek." ifadelerini kullandı.