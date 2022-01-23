Abdullah Avcı: Üstüne basa basa söylüyorum; daha şampiyon olmadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. "Zafere giden yol gül bahçesi değil, dikenler var" diyen Avcı, "Şampiyon olmadık, hiçbir şey kazanmadık. Üstüne basa basa söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Bordo mavili takıma galibiyeti getiren golleri 84’te Bakasetas ve 90’da Visca kaydetti. Galatasaray’ın tek golü ise 31’inci dakikada penaltıdan Cicaldau’dan geldi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 54’e yükselterek liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 27 puanda kalarak 15'inci sıraya geriledi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Şampiyon olmadık, hiçbir şey kazanmadık. Üstüne basa basa söylüyorum. Mutlu sona ulaşabilecek, çok büyük bir adım attık bugün içeride. Zafere giden yol gül bahçesi değil, dikenler var. 2 beraberlik, arkasından bu galibiyet çok değerli oldu" dedi.

"Trabzon şehri, duygularını çok yoğun yaşayan bir şehir. Ben de böyleyim" diyen Avcı, "Trabzonspor, çok önemli işler yapıyor. Puan olarak, istatistik olarak rekorlar kırıyor. Rica ediyorum, başından sonuna kadar Trabzonspor'un her oyuncusuna sonuna kadar destek olsunlar" diye konuştu.