Galatasaray, derbilerde kayıp

Ligin ilk yarısında Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde ise mağlup oldu.

Bu sezon Trabzonspor ile ikinci kez karşılaşan Galatasaray, rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, VAR ile penaltı kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, VAR incelemesi sonrasında kazandığı penaltıyla 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 29. dakikasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, Stefano Denswil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda Galatasaraylı futbolcular penaltı itirazında bulunurken hakem Atilla Karaoğlan devam ettirdi.

VAR merkezindeki Özgür Yankaya'nın uyarısıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltıya hükmetti. 31. dakikada penaltıda topun başına geçen Alexandru Cicaldau, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Rumen futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'deki 4, toplamda ise 5. golünü kaydetti.

3 penaltı sonra gol buldu

Galatasaray, kullandığı son 4 penaltıda ilk kez gol buldu.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ilk haftadaki GZT Giresunspor maçında 2, 10. haftadaki Beşiktaş derbisi ile 21. haftadaki Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor müsabakalarında birer penaltı kullandı.

Giresunspor mücadelesindeki ilk penaltıyı Alexandru Cicaldau gole çevirirken, ikinci penaltıdan Mbaye Diagne yararlanamadı.

Beşiktaş derbisinde Mustafa Muhammed, Hatayspor karşılaşmasında ise Patrick van Aanholt penaltı noktasından gol bulamadı. Cicaldau, Trabzonspor filelerini penaltıdan havalandırarak kaçan 3 penaltının ardından gol sevinci yaşayan ilk isim oldu.

Feghouli, 3 maç sonra sahada

Ülkesi Cezayir ile Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyen Sofiane Feghouli, ligde 3 maç sonra sarı-kırmızılı formayı terletti.

Cezayir'in turnuvadan elenmesinin ardından Türkiye'ye dönen Feghouli, Trabzonspor müsabakasında 71. dakikada oyuna girdi.

Tecrübeli futbolcu, milli takımda olduğu için GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor ve Kasımpaşa müsabakalarında süre alamamıştı.