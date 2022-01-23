Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı: Galibiyeti kendi ellerimizle verdik; Trabzonspor kazanmadı, biz kaybettik

Nef Stadı'nda Trabzonspor ile yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nihat Kırmızı, üzgün olduklarını kaydetti.

İyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini aktaran Nihat Kırmızı, "Çok üzgünüz. İyi oynadığımız bir maçtı. Hak ettiğimiz galibiyeti kendi ellerimizle Trabzonspor'a verdik. Aslında Trabzonspor kazanmadı, biz kaybettik. Bireysel hatalardan dolayı mağlup olduk. Galip gelebilirdik ya da en azından berabere kalabilirdik." diye konuştu.

"Yenildik ama takımımız iyi yolda." diyen Kırmızı, "Maçın başında takımımızla taraftarlarımızın bütünleşmesi iyi yolda olduğumuzu, birlik ve beraberlik içinde neler yapabileceğimizi net bir şekilde gösterdi. Maça iyi başladık ve iyi oynadık. Maalesef yine bazı hakem hataları vardı ama maçın sonlarına doğru bireysel hatadan dolayı gol yedik ve mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Kırmızı, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendireceklerini vurgulayarak, "Hocamızın raporunu değerlendirdik. Tüm eksiklerimizi gidereceğiz. Yeni döneme çok iyi bir şekilde başlayacağız. Galatasaray, bu sezonu en iyi şekilde tamamlayacak, önümüzdeki sezon şampiyon olmak için elinden geleni yapacak ve şampiyonluklar yaşayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Nihat Kırmızı, taraftarların protestolarıyla ilgili ise "Taraftarımız 90 dakika çok iyi destekledi. Haklı olarak galibiyet bekliyorlardı. Bu gelmeyince de protestolar ve tepkiler oluyor. Bu çok doğal. Futbol sonuç oyunu. Sonuç alsaydık başka şeyler konuşuyor oldurduk." şeklinde sözlerini tamamladı.