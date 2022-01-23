Uğurcan Çakır: Geriden gelip kazanmak, bizi daha fazla takım yaptı

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray’ı geriden gelerek 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da kaptan Uğurcan Çakır, mücadele sonunda açıklamalarda bulundu. Ligde kalesine gelen son 30 şutunda 26’sında gole engel olan, Galatasaray karşısında da çok kritik ve zor kurtarışlar yapan Uğurcan, mutlu olduğunu belirtti.

İlk yarı kötü oynadıklarını ifade eden Trabzonspor kaptanı, “Çok çalışıyorum. Bugün birkaç kurtarış yaptım ama önemli olan takımın galip gelmesi. İlk 45 dakika bizim için bir kayıp, iyi oynamadık. Galatasaray, durumu ne olursa olsun çok büyük bir camia ve içeride oynuyorlar. Seyirci baskısı, 45 dakika bizi zorladı. Bize çok iyi hazırlanmışlar belli. Galatasaray, çok büyük bir camia ve onlara saygı duyuyorduk. Ama bugün geriden gelip kazanmak bizi daha da ateşledi ve daha takım yaptı. Çok mutluyuz. Burada kazanmak çok önemliydi” diye konuştu.

Uğurcan Çakır, hem kurtarışlarını hem de şampiyonluk için de yorumda bulunarak, “İlk yarıda ters ayakta kaldığım pozisyon, zor bir toptu. Çarptıktan sonraki çıkışı çok iyi yakaladım. Güzel bir kurtarış oldu. Doğduğumdan beri Trabzonsporluyum. Bu forma bana geldiği günden beri elimden gelen her şeyi yaptım. Şu an emeklerimin karşılığını alıyorum ama daha fazla çalışmak zorundayım. Üzerimizde bir şehrin sorumluluğu var. Adım adım yolumuza devam ediyoruz. Bu takımın altyapısından çıkan ve takım kaptanı olan bir oyuncu olarak şampiyon olmayı çok istiyorum. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya ve takımca iyi mücadele etmeye çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.