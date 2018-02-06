Erdoğan "Artık güvenmiyorum" demişti; kamuoyuna yansıyan anketlerde neler var?

Hükümetin aldığı kararların kamuoyunda nasıl karşılık bulduğu ve seçmenlerin siyasal tercihleri konusunda yapılan anketler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkisine neden oldu. Erdoğan'ın tepkisi üzerine AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), üç ay anket yaptırmama kararı aldı.

Siyasi yaşamı boyunca anketlere büyük önem verdiği bilinen Erdoğan'ın, "Artık güvenmiyorum, bizi manipüle ediyorlar" dediği anketlerin önemli bir bölümünde AKP - MHP ittifakının yüzde 50+1'i yakalayamadığı yolunda tahminlere yer veriliyordu.

Bu anketlerde, Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak MHP Genel Başkanlığı'na aday olan, ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener'in öncülüğünde kurulan İyi Parti'nin barajı aştığı, MHP ile HDP'nin ise yüzde 10'u yakalamakta zorlandığı ifade ediliyordu.

O günlerde Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada şunları kaydediyordu:

"Henüz seçime girme yeterliği olmayan bir parti şişiriliyor. Bu anket şirketlerini araştırmak kazım. Biz de çok sıkıntılar çektik. Biz, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyerek, önümüze bakmalıyız.”

Peki anketler ne diyor?

Türkiye'nin saygın kamuoyu araştırması kurumu KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, T24'e verdiği söyleşide AKP oylarında ciddi bir erime olduğunu savundu, ancak bu oyların henüz herhangi bir partiye kaymadığını belirtti.

Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk hakkında yaptığı açıklamalara da değinen Ağırdır, “Atatürk’e sahip çıkmak, Atatürkçü olmak gibi bir meselelerinin olduğunu da sanmıyorum. Burada hedef zaten ‘Atatürkçüyüm’ diyen insanlara da ‘bizden korkmayın, biz de Atatürkçüyüz’ demek de değil" diye konuştu.

Ağırdır ayrıca ya İyi Parti'nin ya MHP'nin barajı aşacağını, ya da ikisinin de baraj altı kalacağı görüşünü dile getirdi.

Erdoğan ne demişti?

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde (10 Kasım 2017) konuşan Erdoğan, şunları söylemişti:

"Birileri çıkmış biz Atatürk’e Atatürk dedik diye bir sürü senaryolar yazıyor. Adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bizim bunu ifade etmemizden daha doğal ne olabilir. Atatürk’ü ruhu faşist, söylemi Marksist çevrelere mi bırakacağız. Biz Atatürk’ü tüm yönleriyle anlayacağız ve anlatacağız, Atatürk’ü zihinsel fetişizme kurban etmeyiz."

Bahçeli'nin "Adayımız Erdoğan" çıkışına destek yüzde kaç?

MHP lideri Bahçeli'nin, "2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceğiz" açıklaması da, kamuoyunda sıkça tartışılan konulardan birini oluşturdu.

Çekirdek kadrosu MHP'den ayrılan veya ihraç edilen isimlerden oluşan İyi Parti'de "Bahçeli oylarını kaybediyor" görüşü hâkimken, AKP kanadından yapılan açıklamalarda "Yenikapı ruhu" ile "yerli ve milli siyaset"e vurgu yapılıyor. İki partinin temsilcilerinin, önümüzdeki günlerde "2019" gündemiyle toplanması bekleniyor.

Konsensus Araştırma'nın son anketinde ise Bahçeli'nin bu açıklamasını "iyi" bulanların oranı yüzde 17'de kaldı. "İdare eder" diyenlerin oranı yüzde 27, "Kötü" diyenlerin oranı yüzde 56 olarak belirlendi.

Gül, Erdoğan'a rakip olursa

AKP'liler kimi destekleyecek?

Kamuoyunda tartışılan bir diğeri konu da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile halefi Tayyip Erdoğan arasında yaşanan tartışmaydı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme için Gül, "kaygı verici", "gözden geçirilmeli" yorumlarında bulunmuştu. Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın da retweetleyerek desteklediği paylaşımlar için Erdoğan, "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" demişti.

Erdoğan, daha sonra "düzenlemenin son derece açık olduğunu" vurgulayarak "Yazıklar olsun" ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Gül, şunları söylemişti:

"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim."

Gül'ün bu açıklaması, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a karşı aday olacağı yolundaki iddialara yol açmıştı.

Bu sırada ORC Araştırma Şirketi tarafından hazırlanan “siyasi gündem araştırması”nın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 2 bin 680 kişiyle yürütülen araştırmada AKP’li seçmenlere, “Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi Abdullah Gül olursa hangisine oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 96.8’i bu soruyu “Erdoğan” olarak yanıtladı. “Gül’e oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 0.8’de kaldı.

Zeytin Dalı Harekâtı'na destek yüzde kaç?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Harekâtı", 18 gündür sürüyor. Harekâta karşı sosyal medyada yapılan paylaşımlar inceleniyor, an itibarıyla 576 kişi "terör örgütü propogandası yaptığı" iddiasıyla gözaltında tutuluyor.

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bildiri nedeniyle sekiz gün önce gözaltına alınan 8 Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi, dün (5 Şubat 2018) serbest bırakıldı. Raşit Tükel, adliye çıkışı yaptığı açıklamada "Her koşulda barıştan yana olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Peki, Zeytin Dalı Harekâtı'nı destekleyenlerin oranı kaç?

MAK Danışmanlık'ın araştırmasına göre katılımcıların yüzde 85'inin destek verdiği harekâtı desteklemeyenlerin oranı yüzde 11. Katılımcılarının yüzde 4'ünün görüş belirtmediği ankette "Bölgeye tereddütsüz giderim" diyenlerin oranı ise yüzde 68 olarak belirlendi.

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