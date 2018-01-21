Bahçeli: Anketçiler, İyi Parti'nin oy oranlarını şişiriyor

Devlet Bahçeli, kendisine bayrak açarak MHP Genel Başkanlığı'na aday olan, ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener'in öncülüğünde kurulan İyi Parti'nin oy oranlarının, anketlerde "şişirildiğini" iddia etti. Genel Başkan Bahçeli, "Henüz seçime girme yeterliği olmayan bir parti şişiriliyor. Bu anket şirketlerini araştırmak kazım. Biz de çok sıkıntılar çektik. Biz, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyerek, önümüze bakmalıyız” dedi.

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MHP, Kızılcahamam’da AKP ile kurulacak ittifak için kampa girdi. Burada açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak başlattığı "Zeytin Dalı" harekâtını da değerlendirdi. Harekâtın başladığını toplantı sırasında öğrenen Bahçeli, “Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin" ifadesini kullandı.

Bu arada kampta ilk kez parti dışından bir uzmana da sunum yaptırıldı. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; terör uzmanı Abdullah Ağar; Afrin, İdlib ve Türkiye’nin terör operasyonu ile ilgili bilgi verdi. Edinilen bilgiye göre Bahçeli kampta, “2016 ve 2017 yılının Türkiye açısından zorlu geçtiğini” söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası Türkiye’nin beka sorununun baş gösterdiğini ifade eden Bahçeli, Türkiye’nin 2018 yılında da zorlu bir sürece girdiğini belirterek, “Önümüzde yerel seçimler, milletvekilliği seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Seçimlerden sonra da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’de oturması için yapılması gerekenler var” dedi.

Bahçeli, YSK’nin 19 Ocak’ta açıkladığı “Seçime Girebilecek Siyasi Partiler Listesi’nde” yer almayan İYİ Parti’ye de değindi. Bahçeli, seçim anketlerinde İYİ Parti’nin yüzde 20 gösterildiğine yönelik haberler üzerine “Henüz seçime girme yeterliği olmayan bir parti şişiriliyor. Bu anket şirketlerini araştırmak lazım. Biz de çok sıkıntılar çektik. Biz, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyerek, önümüze bakmalıyız” dedi.