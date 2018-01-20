Gezici Araştırma son anketinin sonuçlarını açıkladı: İşte partilerin son oy oranları

Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezi, 2-17 Aralık tarihleri arasında yaptığı son anket araştırmasıyla ilgili rakamları açıkladı. Gezi'nin açıkladığı rakamlara göre, AKP ve MHP oylarında düşüş yaşanırken CHP ile İyi Partisi'nin oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu görüldü. HDP ise yüzde 10 barajının altında kaldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programına konuk olan Gezici'nin açıklamasına göre, İYİ Parti'nin oyları yükselirken AK Parti ve MHP'nin oylarında büyük kayıp yaşandığı görüldü.

Gezici'nin konuşmalarından bazı satırbaşları şöyle;

"Seçmenlerin yüzde 33'ü-35'i istemeyerek AK Parti'ye oy veriyor"

"AK Parti'ye oy veren her üç seçmenden biri ‘sadık seçmen' değil artık. Yani AK Parti'ye oy veren seçmenlerin yüzde 33'ü-35'i istemeyerek oy veriyor. İyi Partili ya da İyi Parti'siz bir anket araştırmasında sonuçların çok farklı olduğunu görüyoruz"

"İttifak MHP tabanında reflekslere sebebiyet verecek"

AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifakının, iktidarın ne kadar sıkıntılı olduğunu gösterdiğini ifade eden Gezici, "Bu iki parti bir dayanışmaya girmiştir. MHP vizyonu olan bir parti ama farklı bir parti ile hareket ediyor. Bu gerek MHP tabanında reflekslere sebebiyet verecek; aynı zamanda bu yakınlaşma Güney Doğu ve Doğu Anadolu da çatlaklara sebebiyet verecektir. Kürtlerin yüzde 65'i Ak Parti'ye oy veriyor. Yani Kürt seçmenleri bu iki partinin yakınlaşmasından oldukça rahatsız" ifadelerinde bulundu.

"AK Parti'nin oyu yüzde 7 düştü"

Gezici anket sonuçlarını şöyle aktardı:

"Araştırma 2-17 Aralık arasında, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinde 4 bin 238 katılımcıyla yapılmıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 42… Yüzde 49'lardan 42'lere düştüğünü görüyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 20,1

İyi Parti: 20,2

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 7,29

Halkların Demokratik Partisi (HDP): 8,73

Diğer partiler yüzde 1 civarında…"