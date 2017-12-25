Son ankete göre barajı 3 parti aşıyor, Meclis dışında kalan partiler hangileri?

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından aylık olarak gerçekleştirilen Türkiye Monitörü Raporu’nun kasım sonuçlarına göre, TBMM’ye 3 parti giriyor. Sonuçlara göre AKP, CHP ve İyi Parti seçim barajını aşarken, MHP ve HDP ise Meclis dışında kalıyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından her ay yapılan ve Türkiye çapında 12 ilde 1537 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen 'Türkiye Monitörü Kasım 2017 seçim anketi' sonuçlarına göre, eğer bu pazar seçim olsaydı, AKP, CHP ve İYİ Parti barajı aşarak parlamentoya girebilecekti.

Türkiye gündemini meşgul eden iç siyaset, ekonomi ve dış politika gibi konulara yer verilen anketin sonuçlarına göre, kararsız seçmen sayısındaki artış hem AKP, hem CHP hem de MHP'yi olumsuz etkiliyor:

Raporda, İyi Parti'nin durumuna ilişkin ise "Kurulduğu günden itibaren İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan iki araştırmada da İYİ Parti'nin barajı aştığı görülmektedir. İYİ parti dışındaki partilerde önemli oy kayıpları gözlemlenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kasım ayında özel olarak eğitim konusu mercek altına alan araştırmada, toplumun yaklaşık %75’i eğitim sisteminden memnun olmadığı da belirtilirken, lise tercihinde ise fen ve anadolu liselerinin ön plana çıktığı kaydedildi.