Son araştırmalara göre İyi Parti kimlerin oyunu alıyor; Akşener'in asıl rakibi kim?

Eski Başbakan ve MHP’li milletvekili Meral Akşener’in kurduğu İyi Parti’ye yönelen oyların büyük kısmının CHP’den geçtiğini ifade eden MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve CEO’su Özer Sencar, İyi Parti’nin daha çok CHP’ye rakip olacağını söyledi.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden, MetroPOLL’ün ekim-kasım ayı araştırmalarının sonuçlarını paylaşan Sencar, "İYİ Parti’ye oy vereceğini söyleyenlerin % 44'ü kendisini milliyetçi, % 26'sı Atatürkçü-laik, %16'sı muhafazakar-dindar ve %9'u solcu-sosyal demokrat olarak tanımlıyor. Bu sonuçlar, İYİ Parti’nin daha çok CHP'nin rakibi olduğunu gösteriyor” dedi.