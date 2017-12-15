İyi Parti’nin ittifak teklifine ilk yanıt Saadet Partisi’nden geldi

İyi Parti Genel İşler Konseyi Üyesi Nuri Okutan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da katıldığı toplantıda yaptığı ‘ittifak teklifine’ ilk yanıt Saadet Partisi’nden geldi.

TÜSES (Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı) ve Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bir Arada Yaşamanın ve Barışın İmkanlarını Aramak Ortadoğu Konferansı’’nın çıkışında DHA’nın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, 'hayır bloku’nun karşısında olduğunu ancak Türkiye’nin meselelerinin birlikte mütalaa edilebileceği bir platformu desteklediklerini söyledi.

"Ümit ederdik ki AK Parti de bulunsun"

Karamollaoğlu, "Bugün bir 'Hayır' bloğu oluşuyor diyebilir miyiz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Yok demeyiz inşallah. Ben bunu blok diye nitelendirmenin karşısındayım. Türkiye kafi miktarda bloklaştı. Biz bunu bloklaşma diye değil de; Türkiye'nin melelerini birlikte mütala edebileceğimiz bir platform oluşuyor, bu güzel bir şey. Bunun içinde ümit ederdik ki AK Parti de bulunsun. Aslında Türkiye'de çok farklı kanaatlere ve fikirlere sahip olan, sadece siyasi partiler değil, düşünce kuruluşları da bir araya gelsin. Meseleleri birlikte mütalaa edelim. Elbette farklılıklarımız olacak, birbirimizi ikna edemeyeceğimiz konular olacak. Bunu tabii karşılamak lazım. Biz farklılıklarımızı değil, ittifak ettiğimiz konuları gündeme getirerek çözüm arayalım. Farklılıklarımız sürekli olarak gündeme getirilirse buradan müspet bir şey çıkmaz. İttifak ettiğimiz konuları bir defa bağlayalım ondan sonra da farklılıklarımızı görüşürüz.”

"İktidar kutuplaşmadan ümit arıyor gibi"

"İttifak dediniz. Bu ittifak toplantılarının devamı gelecek mi, özellikle 2019 yılında?” sorusunun ardından da Karamollaoğlu, şu ifadeleri konuştu:

"Bu platformu biz faydalı görüyoruz. Elbette bu tip konuları, iktidar partisinin de dahil olduğu çeşitli platformlarda ele almanın faydası oluğuna inanıyoruz. Siz, 'Çekişmeler olmasın, kutuplaşma olmasın, kaplaşma olmasın' diyorsanız bu mümkün. Ama hükümet, 'Oturup da aklı selimle meseleleri mütalaa ettiğimiz zaman bizim işimiz zora girer diye düşünürse, o zaman kamplaşmaya gider. O zaman çekişme doğar. Bu işe iktidarın öncülük etmesi icap eder. Ama ben bakıyorum iktidar kutuplaşmadan ümit arıyor gibi. Onu da doğru bulmuyorum.”

"Sonbaharda erken seçimlerin olma ihtimali güçlü"

Bir basın mensubunun "Erken seçim bekliyor musunuz?” sorusunun ardından da Karamollaoğlu, "Şahsen öyle bir şeçim bekliyoruz. Hükümetler sonbaharda seçime gitmeyi tercih eder. Çünkü tarımda ürünler alınmıştır, vatandaş en azından biraz daha rahattır. Baharda gittiğiniz zaman yokluğun zamanı, işler biraz daha zor. Bundan dolayı da sonbaharda en azından seçimlerin olma ihtimali güçlü. Tabi karar verecek biz olmadığımız için bekleyeceğiz, karar verildiği zaman da ona göre karar vereceğiz" diye cevap verdi.